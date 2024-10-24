TFF’ye Yunus protestosu

G.Saray'da yaptığı paylaşımdan dolayı Yunus Akgün'ün "Hakaretten" tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesinin yankıları sürüyor. İkinci Başkan Metin Öztürk salı günü Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptı ve Yunus'la ilgili "Sevk edilecek" haberlerinden dolayı kulübün tepkisini dile getirdi. Aynı günün akşamıUEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in katıldığı yemeği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek protesto etti. Yunus'un PFDK'ya sevkine tepki gösteren Özbek, davete katılmadı.