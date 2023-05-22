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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Timur sefere çıkıyor

Timur sefere çıkıyor
G.Saray'da yeni sezon için transfer hazırlıkları sürerken Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur vites yükseltti. Bir yandan kiralık olan İcardi ile Rashica'yı kadroda tutmak için çalışan Erden Timur, diğer taraftan ise yeni takviyeler için kolları sıvadı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya ziyaretlerini sıklaştıran Timur'un bazı isimlerle görüşmeler yaptığı ve takımın kampına transferlerin büyük bölümünü yetiştirmek istediği öğrenildi. Timur, Rashica'nın kulübü Norwich City ile de pazarlıklara haftalar öncesinde başlamıştı.

NORWICH CITY'DEN RASHICA MÜJDESI
Milot Rashica için kulübü Norwich City'den açıklama geldi. İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber, "Milot Rashica'nın gelecek sezon kadroda olmasını beklemiyoruz. Bonservisiyle başka kulübe transfer olacak" diyerek ayrılık mesajını verdi.

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Timur sefere çıkıyor
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