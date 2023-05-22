Timur sefere çıkıyor

yeni sezon için transfer hazırlıkları sürerken Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur vites yükseltti. Bir yandan kiralık olan İcardi ile Rashica'yı kadroda tutmak için çalışan Erden Timur, diğer taraftan ise yeni takviyeler için kolları sıvadı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya ziyaretlerini sıklaştıran Timur'un bazı isimlerle görüşmeler yaptığı ve takımın kampına transferlerin büyük bölümünü yetiştirmek istediği öğrenildi.Milot Rashica için kulübü Norwich City'den açıklama geldi. İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber,diyerek ayrılık mesajını verdi.