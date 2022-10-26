Timur ve Buruk PFDK’da

PFDK, Galatasaray'dan 3 ismi Alanyaspor maçı nedeniyle disipline yolladı... Sarıkırmızılılar, Sacha Boey'in kırmızı kartının haksız olduğunu iddia ederek, mücadelenin ardındanyönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Dün de TFF Hukuk Müşavirliği, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'u PFDK'ya sevk etti. Timur,nedeniyle disipline verilirken, Buruk da hem müsabakadakihem de mücadele sonrası"Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden tedbirli olarak disipline verildi. Ayrıca kırmızı kart görenda "Kural dışı hareketi" sebebiyle 43. maddeden PFDK'ya gönderildi. Sarı-kırmızılı kulüp deileve internet sitesinde yer alan açıklamalardan dolayı disiplinlik oldu.