Timur ve Buruk PFDK’da

PFDK, Galatasaray'dan 3 ismi Alanyaspor maçı nedeniyle disipline yolladı... Sarıkırmızılılar, Sacha Boey'in kırmızı kartının haksız olduğunu iddia ederek, mücadelenin ardından TFF, MHK ve hakemAli Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Dün de TFF Hukuk Müşavirliği, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'u PFDK'ya sevk etti. Timur, "Sportmenliğeaykırı hareketi" nedeniyle disipline verilirken, Buruk da hem müsabakadaki "Sportmenliğeaykırı hareketi" hem de mücadele sonrası flaş röportajda yaptığıaçıklamalarda yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden tedbirli olarak disipline verildi. Ayrıca kırmızı kart gören AbdülkerimBardakcı da "Kural dışı hareketi" sebebiyle 43. maddeden PFDK'ya gönderildi. Sarı-kırmızılı kulüp de "Çirkin ve kötü tezahürat" ile "Saha olayları" ve internet sitesinde yer alan açıklamalardan dolayı disiplinlik oldu.