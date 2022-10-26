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Giriş Tarihi: 26.10.2022

Timur ve Buruk PFDK’da

Timur ve Buruk PFDK’da

G.Saray’da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, Alanya maçı sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

PFDK, Galatasaray'dan 3 ismi Alanyaspor maçı nedeniyle disipline yolladı... Sarıkırmızılılar, Sacha Boey'in kırmızı kartının haksız olduğunu iddia ederek, mücadelenin ardından TFF, MHK ve hakem Ali Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Dün de TFF Hukuk Müşavirliği, G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk'u PFDK'ya sevk etti. Timur, "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle disipline verilirken, Buruk da hem müsabakadaki "Sportmenliğe aykırı hareketi" hem de mücadele sonrası flaş röportajda yaptığı açıklamalarda yer alan "Sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden tedbirli olarak disipline verildi. Ayrıca kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı da "Kural dışı hareketi" sebebiyle 43. maddeden PFDK'ya gönderildi. Sarı-kırmızılı kulüp de "Çirkin ve kötü tezahürat" ile "Saha olayları" ve internet sitesinde yer alan açıklamalardan dolayı disiplinlik oldu.

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Timur ve Buruk PFDK’da
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