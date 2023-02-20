Timur’un özel timi işbaşında

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili’nin Türk isimlerden oluşturduğu 5 kişilik scout ekibi, dünyanın dört bir yanında futbolcu tarıyor
Haziran ayında Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak göreve başlayan Erden Timur, yeni bir yapı oluşturuyor. Bu sezon İcardi, Mertens, Juan Mata ve son olarak Zaniolo gibi birçok yıldızın kadroya katılmasında aktif rol oynayarak taraftarın gönlünü fetheden Timur, Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı transferler için kendisiyle birlikte hareket edecek 5 kişilik bir scout ekibi kurdu. İçerisinde yabancı bulunmayan,Türk isimlerden oluşan scout ekibinin,Kaan Ayhan transferindeİtalyan kulübü Sassuoloile Cimbom arasındaki ilişkilerikuran araştırma vegeliştirme direktörü FatihDemireli'nin hazırladığırapor doğrultusunda görevegetirildiği ve zaman kaybetmedençalışmalara başladığıöğrenildi. Bu yapılanmayla dünyanın her köşesinde oyuncu taraması yapan sarı-kırmızılıların, yeni yıldız adayları keşfedip parlatarak satmayı planladığı bildirildi.