Timur’un özel timi işbaşında

aziran ayında Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak göreve başlayan Erden Timur, yeni bir yapı oluşturuyor. Bu sezon İcardi, Mertens, Juan Mata ve son olarak Zaniolo gibi birçok yıldızın kadroya katılmasında aktif rol oynayarak taraftarın gönlünü fetheden Timur, Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı transferler için kendisiyle birlikte hareket edecek 5 kişilik bir scout ekibi kurdu.Bu yapılanmayla dünyanın her köşesinde oyuncu taraması yapan sarı-kırmızılıların, yeni yıldız adayları keşfedip parlatarak satmayı planladığı bildirildi.