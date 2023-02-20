Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Timur’un özel timi işbaşında
Giriş Tarihi: 20.2.2023

Timur’un özel timi işbaşında

Timur’un özel timi işbaşında

G.Saray Sportif A.Ş. Başkan Vekili’nin Türk isimlerden oluşturduğu 5 kişilik scout ekibi, dünyanın dört bir yanında futbolcu tarıyor

Haziran ayında Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkan seçilmesiyle Sportif A.Ş. Başkan Vekili olarak göreve başlayan Erden Timur, yeni bir yapı oluşturuyor. Bu sezon İcardi, Mertens, Juan Mata ve son olarak Zaniolo gibi birçok yıldızın kadroya katılmasında aktif rol oynayarak taraftarın gönlünü fetheden Timur, Galatasaray'ın bundan sonra yapacağı transferler için kendisiyle birlikte hareket edecek 5 kişilik bir scout ekibi kurdu. İçerisinde yabancı bulunmayan, Türk isimlerden oluşan scout ekibinin, Kaan Ayhan transferinde İtalyan kulübü Sassuolo ile Cimbom arasındaki ilişkileri kuran araştırma ve geliştirme direktörü Fatih Demireli'nin hazırladığı rapor doğrultusunda göreve getirildiği ve zaman kaybetmeden çalışmalara başladığı öğrenildi. Bu yapılanmayla dünyanın her köşesinde oyuncu taraması yapan sarı-kırmızılıların, yeni yıldız adayları keşfedip parlatarak satmayı planladığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yeni yapılacak konutlara ilişkin açıklama: 3-4 katı geçmeyecek
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
Riskli yapıları görmezden gelmişler: CHP'den 'Kentsel Dönüşüme Hayır' vaadi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sol örgütler halkı kışkırtarak kentsel dönüşümü engelledi! SABAH ekibi büyük yıkım yaşanan o mahalleleri görüntüledi
SON DAKİKA | 296. saatte yeni mucize! Hatay'da 2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 41 bin 20'ye yükseldi
Deprem seziliyor mu?
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Timur’un özel timi işbaşında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA