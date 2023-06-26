Torreira için randevum var!

talyan ekiplerinin ilgilendiği Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur; Lazio'nun, oyuncusuyla ciddi bir şekilde ilgilendiğini dile getirdi. Bentancur, Uruguaylı yıldıza olan ilgi için şunları söyledi:Arsenal'deki ilk yılında takımın en iyi orta saha oyuncusuydu.Geçen sezon etkileyici bir şampiyonluk kazandı."Galatasaray'ın, Torreira'yı satmayı düşünmediğinin altını çizen tecrübeli menajer,Dürüst olmak zorundayım. Lazio ile bir görüşmem var, tekliflerini duyacağım.Bununla birlikte yine de net olmalıyım,Saygıdeğer bir kulüp olan Lazio ile görüşüp nasıl bir teklif yapmak istediklerini duymak istiyoruz" diye konuştu.2022'nin Ağustos ayında 6 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a katılan Lucas Torreira'nın, Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Oyuncuyu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılıların, ancak üst düzey bir teklif gelmesi halinde transferine onay verebileceği belirtildi. İtalyan medyası ise Cimbom'un, Torreira'yı 17 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağı bilgisini verdi.