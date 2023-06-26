Torreira için randevum var!

27 yaşındaki orta sahanın İtalya’da oynamayı sevdiğini dile getiren menajeri, “Galatasaray onu satmak istemiyor. Ama biz yine de Lazio’nun nasıl bir teklif yapacağını duymak istiyoruz” dedi
İtalyan ekiplerinin ilgilendiği Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur; Lazio'nun, oyuncusuyla ciddi bir şekilde ilgilendiğini dile getirdi. Bentancur, Uruguaylı yıldıza olan ilgi için şunları söyledi: "Torreira, Pescara'daiyi bir dönem geçirdi ve kendiniSampdoria'da kanıtladı. Arsenal'deki ilk yılında takımın en iyi orta saha oyuncusuydu. Şu anfutbolda ve kişisel olarak olgunluğaulaştı. Geçen sezon etkileyici bir şampiyonluk kazandı."
TÜM BEKLENTİLERİ KOLAYCA KARŞILADI
Galatasaray'ın, Torreira'yı satmayı düşünmediğinin altını çizen tecrübeli menajer, "Geçen sezongösterdiği inanılmaz performanslakolay bir şekildetüm beklentileri karşıladı. Dürüst olmak zorundayım. Lazio ile bir görüşmem var, tekliflerini duyacağım. Lazio, Şampiyonlar Ligi'ndeoynuyor ve Torreira, İtalya'daoynamayı seviyor. Bununla birlikte yine de net olmalıyım, O satılık değil.İş iştir, oyuncular da oyuncudur. Birrandevumuz var ve ona katılacağız. Saygıdeğer bir kulüp olan Lazio ile görüşüp nasıl bir teklif yapmak istediklerini duymak istiyoruz" diye konuştu.
KONTRATI 2026'DA BİTECEK
2022'nin Ağustos ayında 6 milyon Euro bonservisle Galatasaray'a katılan Lucas Torreira'nın, Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Oyuncuyu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılıların, ancak üst düzey bir teklif gelmesi halinde transferine onay verebileceği belirtildi. İtalyan medyası ise Cimbom'un, Torreira'yı 17 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağı bilgisini verdi.