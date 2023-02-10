Torreira satılırsa Keita gelecek

Mertens ve İcardi'den sonra bir başka dünya yıldızı Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, transferde büyük oynamaya devam edecek.Milan başta olmak üzere İtalya'dan teklifler alan Lucas Torreira'ya alternatif aramaya başlayan Galatasaray, Liverpool ile sözleşmesini uzatmayan Keita'yı gözüne kestirdi. İngiliz devinde istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki Gineli orta saha, sezon sonunda serbest kalıyor.Premier Lig'de 6 maçta toplam 246 dakika sahada kalabilen Keita'ya, Liverpool 5 sene önce 60 milyon Euro bonservis ödemişti. Arsenal'in 2018 yazında 30 milyon Euro yatırım yaptığı Torriera'yı sezon başında 6 milyon Euro'ya transfer eden Galatasaray,Liverpool'dan sezon sonunda boşa çıkacak Keita da Torreira yerine düşünülen ilk isim konumunda.