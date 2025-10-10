Torreira’nın yeri zirve

Orta sahada, son 3 şampiyonluğun en kritik isimlerinden biri olarak öne çıkan Lucas Torreira, istatistikleri ile de fark yaratıyor. İşte Uruguaylı orta sahanın son 4 sezonda zirvede olduğu istatistikler:



ZANİOLO'DAN İTİRAF! AYNI HATAYI YAPMAM

Kiralık olarak Udinese'ye transfer olan Nicolo Zaniolo, kariyerinde yaptığı hatalardan artık ders aldığını söyledi. İtalyan oyuncu, aşırı medya ilgisinin kendisini her zaman zorladığını vurgularken şunları itiraf etti: "18 yaşında, Roma'da herkesin dilinde olmak kolay değil. Kimsenin o durumda kendini kaptırmayacağını iddia etmesine meydan okurum. Kendimi fazla önemli görmem büyük bir hataydı. Aynı hatayı yapmam."