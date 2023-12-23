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Giriş Tarihi: 23.12.2023 11:15 Son Güncelleme: 23.12.2023 11:39

Trabzonspor'dan transfer harekatı! Maç sonrası görüşme kararı...

Trabzonspor’dan transfer harekatı! Maç sonrası görüşme kararı...

Süper Lig'de Trabzonspor bugün evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonrası yeni transferler için bir araya gelecek. Stoper, orta saha ve forvet takviyesi bekleniyor ancak bu toplantı sonrası fikirler değişebilir.

Trabzonspor'da bu sezon ortaya konan futbol, beklentileri karşılamadı. Bordo-mavili taraftarlar sık sık takımı eleştirirken, teknik direktör Abdullah Avcı da "Kadro kalitesini artırmalıyız" diyerek transfer gerektiğini vurguluyor.

MAÇ SONRASI DOĞAN VE AVCI BİR ARAYA GELECEK

Bugün oynanacak Başakşehir karşılaşmasının ardından da planlama netleşecek. Avcı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, maç sonrası ara dönemde bir araya gelecek.

Tecrübeli hocanın; stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği, bütçe ile yabancı kontenjanına bağlı olarak daha fazla transfer de talep edebileceği öğrenildi. Takımdaki bazı oyunculara gelmesi muhtemel transfer teklifleri ile gönderilecek oyuncularla ilgili de kararın netleşmesi bekleniyor.

ABDÜLKADIR BELİRSİZLİĞİ

İstanbulspor maçında yaşadığı ağrı nedeniyle kenara gelen Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde minimal ödem tespit edildi. Trabzonspor'un milli oyuncusunun bugün kadroda olup olmayacağı maç saatinde belli olacak.



YENİ HEDEF BAŞAKŞEHİR

Bu sezon İstanbul kulüpleriyle oynadığı 7 maçta sadece 1 kez kaybeden ve 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, iyi istatistiğini sürdürmek için bugün Papara Park'ta Başakşehir'i ağırlayacak. Bordo-mavililer, saat 19.00'da başlayacak mücadelede galibiyeti alıp, güven tazelemek istiyor.

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Trabzonspor'dan transfer harekatı! Maç sonrası görüşme kararı...
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