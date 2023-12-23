Trabzonspor’dan transfer harekatı! Maç sonrası görüşme kararı...

Tecrübeli hocanın; stoper, orta saha ve forvet hattına takviye beklediği, bütçe ile yabancı kontenjanına bağlı olarak daha fazla transfer de talep edebileceği öğrenildi. Takımdaki bazı oyunculara gelmesi muhtemel transfer teklifleri ile gönderilecek oyuncularla ilgili de kararın netleşmesi bekleniyor.