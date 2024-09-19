Transfer bahane gidenler şahane

Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden, erteleme maçında da Gaziantep'i eksiklerine rağmen zorlanmadan 3-1 yenen
Galatasaray'da değişimin
nedeni Florya'da
sağlanan huzur... Yedek kaldığı dönemde sorun çıkaran Zaha'yı zarar etme pahasına gönderen, bir başka sorunlu yıldız Oliveira'nın yüklü tazminatla sözleşmesini fesheden
sarı-kırmızılı
yönetim, teknik
direktör Okan
Buruk'a nefes aldırdı.
Oyuncu tercihlerinde
rahat davranan 'kimi oynatırsam diğerini küstürmem'
diye
düşünmek zorunda kalmayan
Buruk'un şans verdiği isimlerden
Yunus Akgün de hocanın
güvenini boşa çıkarmadı.
HAKİM ZİYECH'E TAVİZ VERİLMİYOR
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasıyla kaleye daha yakın oynamaya başlayan Barış Alper Yılmaz
üst üste 4
karşılaşmada da fileleri buldu.
G.Antep maçında bir de asist
yaparak yükselişini sürdürdü. Osimhen'in gelişiyle İcardi'ye bağımlı kalmayan sarı-kırmızılılar artık Ziyech'e de taviz vermiyor.
Soyunma odasında yakalanan
mutluluk, farklı galibiyetlerle
saha içine yansırken, Fenerbahçe
derbisi öncesi de yüzleri
güldürdü. Kadıköy'e lider olarak
gidecek Galatasaray, oradan
da galibiyetle dönüp, rakiplerine
gözdağı vermek istiyor.
SALLAİ SAHNEDE
G.Saray'ın
son gün transferi Roland Sallai, erteleme maçı olduğu için statü gereği Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Macar kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. 27 yaşındaki yıldız, sol kanatta görev yapacak. Sol bekte Jakobs, ileri uçta da Osimhen ter dökecek.
Son müsabakada oynayan Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Batshuayi'ye ise yine kulübe yolu gözükecek.
'BURUK' TERCIH JELERT!
Kopenhag'a 9 milyon Euro ödenerek bonservisi alınan Elias Jelert'in sözleşmesinde maç sayısına bağlı 2 milyon Euro bonus var.
Maliyeti yüksek Jelert'in şu ana kadar verimi çok
düşük oldu. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın yedeği konumuna düşen 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek,
sol bek rotasyonunda
da Berkan'ın gerisinde kaldı. Fizik olarak yetersiz gözüken
Jelert'in transferinde scout ekibi ısrarcı oldu. Okan Buruk'un tercihi Doue gelmezken, Emre Utkucan'ın başında olduğu scout ekibinin raporu dikkate alındı ve Jelert transfer edildi.