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Giriş Tarihi: 19.9.2024

Transfer bahane gidenler şahane

Takımda sorun çıkaran Zaha zarar etme pahasına gönderildi. Oliveira’nın sözleşmesi yüklü tazminatla feshedildi. Soyunma odasında sağlanan mutluluk, saha içinde skora yansıdı. Osimhen’in gelişi de İcardi bağımlılığını bitirdi

MEHMET ÖZCAN
Transfer bahane gidenler şahane
Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden, erteleme maçında da Gaziantep'i eksiklerine rağmen zorlanmadan 3-1 yenen Galatasaray'da değişimin nedeni Florya'da sağlanan huzur... Yedek kaldığı dönemde sorun çıkaran Zaha'yı zarar etme pahasına gönderen, bir başka sorunlu yıldız Oliveira'nın yüklü tazminatla sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'a nefes aldırdı. Oyuncu tercihlerinde rahat davranan 'kimi oynatırsam diğerini küstürmem' diye düşünmek zorunda kalmayan Buruk'un şans verdiği isimlerden Yunus Akgün de hocanın güvenini boşa çıkarmadı.

HAKİM ZİYECH'E TAVİZ VERİLMİYOR
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasıyla kaleye daha yakın oynamaya başlayan Barış Alper Yılmaz üst üste 4 karşılaşmada da fileleri buldu. G.Antep maçında bir de asist yaparak yükselişini sürdürdü. Osimhen'in gelişiyle İcardi'ye bağımlı kalmayan sarı-kırmızılılar artık Ziyech'e de taviz vermiyor. Soyunma odasında yakalanan mutluluk, farklı galibiyetlerle saha içine yansırken, Fenerbahçe derbisi öncesi de yüzleri güldürdü. Kadıköy'e lider olarak gidecek Galatasaray, oradan da galibiyetle dönüp, rakiplerine gözdağı vermek istiyor.




SALLAİ SAHNEDE
G.Saray'ın son gün transferi Roland Sallai, erteleme maçı olduğu için statü gereği Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Macar kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. 27 yaşındaki yıldız, sol kanatta görev yapacak. Sol bekte Jakobs, ileri uçta da Osimhen ter dökecek. Son müsabakada oynayan Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Batshuayi'ye ise yine kulübe yolu gözükecek.

'BURUK' TERCIH JELERT!
Kopenhag'a 9 milyon Euro ödenerek bonservisi alınan Elias Jelert'in sözleşmesinde maç sayısına bağlı 2 milyon Euro bonus var. Maliyeti yüksek Jelert'in şu ana kadar verimi çok düşük oldu. Sağ bekte Kaan Ayhan'ın yedeği konumuna düşen 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek, sol bek rotasyonunda da Berkan'ın gerisinde kaldı. Fizik olarak yetersiz gözüken Jelert'in transferinde scout ekibi ısrarcı oldu. Okan Buruk'un tercihi Doue gelmezken, Emre Utkucan'ın başında olduğu scout ekibinin raporu dikkate alındı ve Jelert transfer edildi.

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Transfer bahane gidenler şahane
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