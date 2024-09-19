Transfer bahane gidenler şahane

Galatasaray'da değişiminnedeni Florya'dasağlanan huzur...sarı-kırmızılıyönetim, teknikdirektör OkanBuruk'a nefes aldırdı.Oyuncu tercihlerinderahat davranandiyedüşünmek zorunda kalmayanBuruk'un şans verdiği isimlerdenYunus Akgün de hocanıngüvenini boşa çıkarmadı.üst üste 4karşılaşmada da fileleri buldu.G.Antep maçında bir de asistyaparak yükselişini sürdürdü.Soyunma odasında yakalananmutluluk, farklı galibiyetlerlesaha içine yansırken, Fenerbahçederbisi öncesi de yüzlerigüldürdü. Kadıköy'e lider olarakgidecek Galatasaray, oradanda galibiyetle dönüp, rakiplerinegözdağı vermek istiyor.son gün transferi Roland Sallai, erteleme maçı olduğu için statü gereği Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Macar kanat oyuncusu, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'deki yerini alacak. 27 yaşındaki yıldız, sol kanatta görev yapacak.Son müsabakada oynayan Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Batshuayi'ye ise yine kulübe yolu gözükecek.Kopenhag'a 9 milyon Euro ödenerek bonservisi alınanMaliyeti yüksek Jelert'in şu ana kadar verimi çokdüşük oldu.sol bek rotasyonundada Berkan'ın gerisinde kaldı. Fizik olarak yetersiz gözükenJelert'in transferinde scout ekibi ısrarcı oldu.