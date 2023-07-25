Türk futbol tarihinin en büyük transfer çekişmelerinden birine G.Saray ile F.Bahçe imza atarken, Wilfried Zaha kararını sarı-kırmızılı takımdan yana verdi. Oyuncunun bu tercihi İngiliz medyasını şaşırtırken C.Palace'ın yanı sıra F.Bahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen daha cazip tekliflerin kabul edilmediği vurgusu yapıldı."Crystal Palace, haftalık 200 bin Sterlin'lik teklifte bulundu. Ancak Zaha, G.Saray'ı seçti.""Zaha bir transfer destanı ile G.Saray taraftarının karşısına çıktı.""Zaha, Crystal Palace taraftarına duygusal bir mesaj gönderdi ve G.Saray'a imza attı.""Crystal Palace, Lazio, Al-Nassr ve Fenerbahçe istedi. Galatasaray'daki ücreti, Premier Lig ya da Arabistan'da kazanacağından daha düşük. Buna karşın Galatasaray'ı tercih etti.""Atletico Madrid ve üç Şampiyonlar Ligi kulübü daha Zaha'yı istedi. Ama oyuncu, Galatasaray'ı seçti.""Sabitzer Dortmund'a, Zaha Galatasaray'a."yıllarında Crystal Palace'ta sol kanat olarak görsek de oyuncu sağ forvet ve santrfor arkası olarak katkı verebiliyor.transferi ile G.Saray 4-2-3-1, 4-4-2 ve 3-5-2 taktiklerini de daha rahat oynayabilecek yapıya büründü.özelliği ile Premier Lig'in en etkili isimlerinden olan Zaha,açık alan bulduğunda deparları ile rakip savunmanın tüm dengesini bozan 30 yaşındaki oyuncu son vuruş becerisini de yanına eklemeyi ihmal etmiyor.birde müthiş çalım yeteneğine sahip olan Zaha, dar alanda bu özelliğini asist katkısına çevirebiliyor.içini çok iyi kullanan ve özellikle tek vuruşta rakip kalecileri avlayan Wilfriedeksilerinden biri, savunma katkısının az olması.avantaja çevirirken sık sık yerde kalması, ikili mücadelede güç dengesinin rakiplerden yana olması en büyük handikapı.27 Maç - 7 Gol - 2 Asist3.83 Başarılı Dribbling4.83 Başarılı Atak Aksiyonu7.58 Kazanılan İkili Mücadele4.33 RCS Topla Buluşma0.71 İsabetli Şutile yıllık 5.5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Wilfried Zaha, hayırseverliği ile de öne çıkıyor.Bu kurumlar ağırlıklı olarak çocukların eğitimi için çaba sarfediyor.FİLDIŞİ Sahilli oyuncu dün C.Palace taraftarına duygusal bir mesajla veda etti.ifadelerini yapan oyuncu, taraftara ve kulübe teşekkür etti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları, kulübün sembol oyuncusu haline gelen Zaha'nın gidişi nedeniyle kızgın. Haftalık 200 bin Pound'luk teklifin ikna edici olmadığı ve manevi destek de yapılması gerektiğini hatırlatan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.-kırmızılıların Zaha ile anlaştığı haberini sunan Sky Sports spikeri Jo Wilson'un "Galatasaray" telaffuzu gündem olmuştu. G.Saray da Zaha'nın transferini açıkladığı videoda Wilson'a da yer verdi. Wilson'ın,ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca Zaha da müzeyi gezerken,dedi.