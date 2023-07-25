İngiliz basını Zaha’nın G.Saray’a transferini manşetlerine taşırken C.Palace ve F.Bahçe taraftarının üzüntüsüne vurgu yaptı
Türk futbol tarihinin en büyük transfer çekişmelerinden birine G.Saray ile F.Bahçe imza atarken, Wilfried Zaha kararını sarı-kırmızılı takımdan yana verdi. Oyuncunun bu tercihi İngiliz medyasını şaşırtırken C.Palace'ın yanı sıra F.Bahçe ve Suudi Arabistan'dan gelen daha cazip tekliflerin kabul edilmediği vurgusu yapıldı. BBC (İngiltere): "Crystal Palace, haftalık 200 bin Sterlin'lik teklifte bulundu. Ancak Zaha, G.Saray'ı seçti." The Sun (İngiltere): "Zaha bir transfer destanı ile G.Saray taraftarının karşısına çıktı." Daily Mail (İngiltere): "Zaha, Crystal Palace taraftarına duygusal bir mesaj gönderdi ve G.Saray'a imza attı." Guardian (İngiltere): "Crystal Palace, Lazio, Al-Nassr ve Fenerbahçe istedi. Galatasaray'daki ücreti, Premier Lig ya da Arabistan'da kazanacağından daha düşük. Buna karşın Galatasaray'ı tercih etti." Sky Sport (İngiltere): "Atletico Madrid ve üç Şampiyonlar Ligi kulübü daha Zaha'yı istedi. Ama oyuncu, Galatasaray'ı seçti." Corierre dello Sport (İtalya): "Sabitzer Dortmund'a, Zaha Galatasaray'a."
8 MADDEDE WİLFRİED ZAHA ZAHA'DAN ÇALIM YEDIĞINIZIGOLE SEVİNDİĞİNDE ANLARSINIZ! Son yıllarında Crystal Palace'ta sol kanat olarak görsek de oyuncu sağ forvet ve santrfor arkası olarak katkı verebiliyor. Zaha transferi ile G.Saray 4-2-3-1, 4-4-2 ve 3-5-2 taktiklerini de daha rahat oynayabilecek yapıya büründü. Dribbling özelliği ile Premier Lig'in en etkili isimlerinden olan Zaha, geçen sezon maç başına 5.2 başarılıdribbling ortalaması ile ilk sıraya çıktı. Özellikle açık alan bulduğunda deparları ile rakip savunmanın tüm dengesini bozan 30 yaşındaki oyuncu son vuruş becerisini de yanına eklemeyi ihmal etmiyor. Bire birde müthiş çalım yeteneğine sahip olan Zaha, dar alanda bu özelliğini asist katkısına çevirebiliyor.
Sağ ayak içini çok iyi kullanan ve özellikle tek vuruşta rakip kalecileri avlayan Wilfried Zaha, ceza sahası çevresindende etkili vuruşlar yapabiliyor. Oyuncunun eksilerinden biri, savunma katkısının az olması. Bubölgede arkasında oynayacak beklerinve orta saha oyuncularının onun boşluğunumutlaka doldurması gerekiyor. Süratini avantaja çevirirken sık sık yerde kalması, ikili mücadelede güç dengesinin rakiplerden yana olması en büyük handikapı. İngiltere'deZaha'ya yönelik en büyük eleştiri sürekliyere düşmesi. Oyuncu ise bunu süratli yapısınabağlıyor...
2022-23 SEZONUNDA PREMIER LIG'DE NE YAPTI?
27 Maç - 7 Gol - 2 Asist
3.83 Başarılı Dribbling
4.83 Başarılı Atak Aksiyonu
7.58 Kazanılan İkili Mücadele
4.33 RCS Topla Buluşma
0.71 İsabetli Şut
MAAŞININ YÜZDE 10'U HAYIR KURUMLARINA
G.SARAY ile yıllık 5.5 milyon Euro artı bonuslar karşılığında anlaşmaya varan Wilfried Zaha, hayırseverliği ile de öne çıkıyor. Fildişi Sahili doğumlu olan futbolcu,kariyeri boyunca aldığı aylık maaşın%10'unu düzenli olarak İngiltere ve FildişiSahillerindeki hayır kurumlarına gönderiyor. Bu kurumlar ağırlıklı olarak çocukların eğitimi için çaba sarfediyor.
CRYSTAL PALACE TARAFTARINDAN TEPKİ
FİLDIŞİ Sahilli oyuncu dün C.Palace taraftarına duygusal bir mesajla veda etti. "8 yaşımdan beri CrystalPalace tişörtünü giyiyordum" ifadelerini yapan oyuncu, taraftara ve kulübe teşekkür etti. Ancak İngiliz ekibinin taraftarları, kulübün sembol oyuncusu haline gelen Zaha'nın gidişi nedeniyle kızgın. Haftalık 200 bin Pound'luk teklifin ikna edici olmadığı ve manevi destek de yapılması gerektiğini hatırlatan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.
TRANSFER VİDEOSUNDA FENERBAHÇE'YE GÖNDERME
SARI-kırmızılıların Zaha ile anlaştığı haberini sunan Sky Sports spikeri Jo Wilson'un "Galatasaray" telaffuzu gündem olmuştu. G.Saray da Zaha'nın transferini açıkladığı videoda Wilson'a da yer verdi. Wilson'ın, "Türk futboltarihinin en çok lig şampiyonluğuna sahipkulübü Galatasaray, bu sezon ŞampiyonlarLigi'ne geri dönmeyi umuyor" ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca Zaha da müzeyi gezerken, "Bu kadar kupayı hiç birarada görmemiştim" dedi.