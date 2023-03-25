Tribünde de Aslan!

Aslan, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda. Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti.G.Saray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp,başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.