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Giriş Tarihi: 25.3.2023

Tribünde de Aslan!

Tribünde de Aslan!

Galatasaray, bu sezon 12 iç saha maçında en yüksek taraftar sayısı ve ortalamasına ulaştı. Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirciyle listenin zirvesinde

Aslan, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda. Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti. 5 Kasım 2022'deki Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirci ile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat 2023'teki Trabzonspor karşılaşması 48 bin 715 taraftarla ikinci basamağa yerleşti.



G.Saray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkını ortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.

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Tribünde de Aslan!
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