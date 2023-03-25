Tribünde de Aslan!

Galatasaray, bu sezon 12 iç saha maçında en yüksek taraftar sayısı ve ortalamasına ulaştı. Beşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirciyle listenin zirvesinde
Aslan, şampiyonluk yolunda ilerlerken taraftar da sezon başından bu yana en büyük itici güç durumunda. Sarı-kırmızılıların bu dönem iç sahada oynadığı 12 maç en yüksek seyirci ortalaması olarak kayıtlara geçti. 5 Kasım 2022'dekiBeşiktaş derbisi 50 bin 280 seyirciile ilk sırada yer alırken, 5 Şubat2023'teki Trabzonspor karşılaşması48 bin 715 taraftarla ikinci basamağayerleşti.
G.Saray iç sahada 1 beraberlik ve 1 yenilgi alırken diğer 10 maçtan ise 30 puan çıkardı. G.Saray Kulübü de resmi siteden seyirci grafiğini paylaşıp, "Büyük taraftarımız farkınıortaya koydu" başlığı ile taraftara destek için teşekkür etti.