Tribünlerin lideri Aslan

Süper Lig'e Dünya Kupası arası verilirken ilk 14 haftanın seyirci ortalamaları da belli oldu. Kendi stadında en az maç oynayan takım durumundaki G.Saray, seyirci ortalamasında zirvede yer aldı. Cimbom, 5 karşılaşmada 229,606 kişiyi tribüne çekerken 45.921 ortalama yakaladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki 8 karşılaşmasını 320.187 kişi izledi. Seyirci sayısında zirvedeolan sarı-lacivertliler, 40.023 ortalamaile Aslan'ın gerisinde kaldı.
ADANA DEMİRSPOR BEŞİNCİ SIRADA YER ALDI
Beşiktaş, 7 iç saha maçında ortalama 35 bin 189 seyirciyi tribünlere çekerken toplamda 246.322'ye ulaştı. Trabzonspor, sahasındaki6 müsabakada 26.705 ortalamaile 4.'lükte kaldı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fırtına'nın maçlarına 160.232 kişi geldi. Dört Büyükler dışında evinde an fazla seyirciye oynayan takım unvanını Adana Demirspor aldı. Akdeniz ekibi 5 karşılaşmada20.000 ortalama tutturdu.