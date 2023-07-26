Tur İstanbul’a kaldı

İlk yarı üretkenlik gösteremeyen Aslan, 47’de Oyewusi’yi durduramadı. Şoku atlatan G.Saray, Abdülkerim ve Halil ile kendine geldi. Ancak hızlı hücumda Kazlauskas’ın ağları bulması ile ilk maç eşitlikle sona erdi
Birbirinin neredeyse aynısı 4 forvet oyuncusu ile kurulan hücum hattı, rakibin de en az 7 futbolcusunu ceza sahası içine yığması ile birlikte tam bir karambol ortamını yarattı. Zalgiris savunmasınındahava toplarınıtek tek almasıile G.Saray'ın 'hücum yıldızları'kayboldu… İlk yarıda Litvanya ekibi 3 kez hızlı hücumla G.Saray'ı eksik yakalarken 'geliyorum' diye bas bas bağıran gol, 47'de Nelsson'un topu ıskalaması ile gerçekleşti. Mertens-Midtsjo hamleleri, taşların yerine oturmasını sağladı. Hücumda kaliteli pas artarken üst üste gelen iki gol rahat bir nefes aldırdı. Ancak bir türlü rakibin tek planı, tek gol şansı olan hızlı hücumları durduramamanın faturası da ağır oldu. 90+1'de gelen gol keyif kaçırdı. Torreira'nın yokluğu bir kenara, bu takıma bir Torreira daha lazım olduğu net şekilde ortaya çıktı. Angelino-Boeyile iki hücum beki kullanacakplanlama yapıyorsanız, ikisininyerini dolduracak önlempaketini de sahada tutacaksınız! Rövanşta 52 bin kişi ile Zalgiris engeli aşılır… Ancak rakibi motive edici ataklara maçın başından itibaren izin vermemek şartıyla.
'BU BİZE DERS OLSUN!'
Galatasaray'a geri dönen Halil Dervişoğlu, üzgün olduğunu söyledi: "Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi ama yapamadık."
ASLAN TURU NASIL GEÇER?
Rövanş maçında her iki takımın da turu geçmesi için galip gelmesi gerekiyor. Beraberlik halinde uzatmaya gidecek olan mücadelede eşitliğin kaç gollü olduğunun önemi bulunmuyor.
CİMBOM'UN 'DEV' HASRETİ
Yeni transferleri ile yola çıkan G.Saray, 2023- 24 sezonunun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişata engel olamadı. Devler Ligi ve ön elemelerinde oynadığı son 13 maçta galibiyet yüzü görmeyen ve 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, dün de sahadan eşitlikle ayrılarak kötü serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.