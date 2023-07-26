Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Tur İstanbul’a kaldı
Giriş Tarihi: 26.7.2023

Tur İstanbul’a kaldı

SUAT UMURHAN
Tur İstanbul’a kaldı

İlk yarı üretkenlik gösteremeyen Aslan, 47’de Oyewusi’yi durduramadı. Şoku atlatan G.Saray, Abdülkerim ve Halil ile kendine geldi. Ancak hızlı hücumda Kazlauskas’ın ağları bulması ile ilk maç eşitlikle sona erdi

Birbirinin neredeyse aynısı 4 forvet oyuncusu ile kurulan hücum hattı, rakibin de en az 7 futbolcusunu ceza sahası içine yığması ile birlikte tam bir karambol ortamını yarattı. Zalgiris savunmasının da hava toplarını tek tek alması ile G.Saray'ın 'hücum yıldızları' kayboldu… İlk yarıda Litvanya ekibi 3 kez hızlı hücumla G.Saray'ı eksik yakalarken 'geliyorum' diye bas bas bağıran gol, 47'de Nelsson'un topu ıskalaması ile gerçekleşti. Mertens-Midtsjo hamleleri, taşların yerine oturmasını sağladı. Hücumda kaliteli pas artarken üst üste gelen iki gol rahat bir nefes aldırdı. Ancak bir türlü rakibin tek planı, tek gol şansı olan hızlı hücumları durduramamanın faturası da ağır oldu. 90+1'de gelen gol keyif kaçırdı. Torreira'nın yokluğu bir kenara, bu takıma bir Torreira daha lazım olduğu net şekilde ortaya çıktı. Angelino-Boey ile iki hücum beki kullanacak planlama yapıyorsanız, ikisinin yerini dolduracak önlem paketini de sahada tutacaksınız! Rövanşta 52 bin kişi ile Zalgiris engeli aşılır… Ancak rakibi motive edici ataklara maçın başından itibaren izin vermemek şartıyla.



'BU BİZE DERS OLSUN!'
Galatasaray'a geri dönen Halil Dervişoğlu, üzgün olduğunu söyledi: "Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi ama yapamadık."

ASLAN TURU NASIL GEÇER?
Rövanş maçında her iki takımın da turu geçmesi için galip gelmesi gerekiyor. Beraberlik halinde uzatmaya gidecek olan mücadelede eşitliğin kaç gollü olduğunun önemi bulunmuyor.

CİMBOM'UN 'DEV' HASRETİ
Yeni transferleri ile yola çıkan G.Saray, 2023- 24 sezonunun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişata engel olamadı. Devler Ligi ve ön elemelerinde oynadığı son 13 maçta galibiyet yüzü görmeyen ve 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, dün de sahadan eşitlikle ayrılarak kötü serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Adana Kozan'da şiddetli deprem! Adana Valisi'nden ilk açıklama geldi: Yıkılan bina var mı?
Son dakika haberleri: Galatasaray deplasmanda berabere kaldı! Aslan, Zalgiris karşısında turu ikinci maça bıraktı
Son dakika: BM'den kutsal kitap kararı! Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Hangisi bir deyim değildir?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bahçeli, CHP’deki değişim krizini değerlendirdi: Kılıçdaroğlu devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim
Son dakika | Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
HÜDA PAR Adana İl Sekreteri Sacit Pişgin'in katil zanlısı tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı!
Hangisi baklagiller familyasının bir üyesidir?
Evrende en fazla bulunan ikinci element olmasına rağmen Dünya'daki miktarı çok çok az olan hangisidir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tur İstanbul’a kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA