Tur İstanbul’a kaldı

neredeyse aynısı 4 forvet oyuncusu ile kurulan hücum hattı, rakibin de en az 7 futbolcusunu ceza sahası içine yığması ile birlikte tam bir karambol ortamını yarattı.İlk yarıda Litvanya ekibi 3 kez hızlı hücumla G.Saray'ı eksik yakalarken 'geliyorum' diye bas bas bağıran gol, 47'de Nelsson'un topu ıskalaması ile gerçekleşti. Mertens-Midtsjo hamleleri, taşların yerine oturmasını sağladı. Hücumda kaliteli pas artarken üst üste gelen iki gol rahat bir nefes aldırdı. Ancak bir türlü rakibin tek planı, tek gol şansı olan hızlı hücumları durduramamanın faturası da ağır oldu. 90+1'de gelen gol keyif kaçırdı. Torreira'nın yokluğu bir kenara, bu takıma bir Torreira daha lazım olduğu net şekilde ortaya çıktı.Rövanşta 52 bin kişi ile Zalgiris engeli aşılır… Ancak rakibi motive edici ataklara maçın başından itibaren izin vermemek şartıyla.Galatasaray'a geri dönen Halil Dervişoğlu, üzgün olduğunu söyledi: "Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi ama yapamadık."Rövanş maçında her iki takımın da turu geçmesi için galip gelmesi gerekiyor. Beraberlik halinde uzatmaya gidecek olan mücadelede eşitliğin kaç gollü olduğunun önemi bulunmuyor.Yeni transferleri ile yola çıkan G.Saray, 2023- 24 sezonunun ilk resmi maçında Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişata engel olamadı. Devler Ligi ve ön elemelerinde oynadığı son 13 maçta galibiyet yüzü görmeyen ve 3 beraberlik ile 10 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, dün de sahadan eşitlikle ayrılarak kötü serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.