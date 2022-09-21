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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Türkçe konuşamayan Türk futbolcular var

Türkçe konuşamayan Türk futbolcular var

19 yaşındaki orta sahayı aldıklarında statüsünü bildiklerini vurgulayan G.Saray Başkanı, “Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Onu futbolumuza kazandıralım. ‘Türkçe konuşamayan’ derken neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsunuz” ifadelerini kullandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "Yusuf'u alırken, nasıl oynatacağımız konusunu biliyorduk. Türk kategorisinde olsun diye transfer etmedik. Geçen gün bir maç oynuyoruz, esame listeleri geldi. Rakip takımın yöneticisine 'Sizin listede hata var. İki Türk görüyorum. Sahaya bu şekilde çıkmayın' dedim. Meğerse bizim İspanyol veya İngiliz zannettiğimiz arkadaş Türk'müş" ifadelerini kullandı. Özbek şöyle devam etti: "Türkçe konuşmayan ama Türk pasaportu olan oyunculardan tutun da başka milli takımlarda oynamış, Türkiye statüsünde olanlar var. Kimi kastettiğim son derece açık."

FIFA VE TFF, KURALLARI DEĞİŞTİRMELİ!
"Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır. 'Yusuf'u Türk futboluna kazandıralım' derken çok acayip bir laf etmiş oluyoruz. Elbette çalışma gerekiyor. Elbette, bazı kuralların TFF ve FIFA'da değişmesi gerekiyor. Yusuf'u Türk futboluna ve Milli Takım'a kazandırmak için çalışmalara başladık. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan-çizilen farklı ama. Yaratılmaya çalışılan algı farklı. Yusuf Demir bizim evladımız. Ona gereken ihtimamı, değeri gösterelim."

TFF NE DEMİŞTİ?
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor. Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce.

MAYISLAR BİZİMDİR
Cumhurıyet'in 100. yılında spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olmak istediklerini belirten Başkan Özbek, "Çok iyi takım kurduk. Daha da iyi sonuçlar alacağız. Mayıslar Galatasaray'ındır. Galatasaray, dünyadaki her yerde bilinen bir marka" şeklinde konuştu. Hakem performansları ile ilgili soruya cevap veren Dursun Özbek, "Hep bir problem var. Biz de 3-4 maçımızda özellikle Konyaspor karşılaşmasında büyük sıkıntı çektik. Ancak biz değerlendirmeyi Galatasaray aleyhine yapılan işlere bağlı olarak yapmıyoruz. Tüm maçlarda yapılan hataları, yönetim tarzlarını değerlendirmek gerekiyor. Hakem performanslarının maalesef çok iyi olduğunu söyleyemem. Ayyuka çıkmış durumda. Üzerine benzin dökmemek lazım. Bir sıkıntı var, herkes farkında" yorumunu yaptı.




OLAY PAYLAŞIM!
Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağının tartışmaları sürerken, oyuncunun dün İnstagram hesabından gülen bir emoji ile Avusturya Milli Takımlı fotoğrafını paylaşması sosyal medyada çok konuşuldu. Sarıkırmızılı taraftarlar da Yusuf'a tepki gösterdi.

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Türkçe konuşamayan Türk futbolcular var
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