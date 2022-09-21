Türkçe konuşamayan Türk futbolcular var

alatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, "Yusuf'u alırken, nasıl oynatacağımız konusunu biliyorduk.Geçen gün bir maç oynuyoruz, esame listeleri geldi. Rakip takımın yöneticisine 'Sizin listede hata var. İki Türk görüyorum. Sahaya bu şekilde çıkmayın' dedim." ifadelerini kullandı. Özbek şöyle devam etti: "Türkçe konuşmayan ama Türk pasaportu olan oyunculardan tutun da başka milli takımlarda oynamış, Türkiye statüsünde olanlar var. Kimi kastettiğim son derece açık.""Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır.derken çok acayip bir laf etmiş oluyoruz. Elbette çalışma gerekiyor. Elbette, bazı kuralların TFF ve FIFA'da değişmesi gerekiyor. Yusuf'u Türk futboluna ve Milli Takım'a kazandırmak için çalışmalara başladık. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan-çizilen farklı ama. Yaratılmaya çalışılan algı farklı.Ülkemizde biliyorsunuz,bir talimat var. BirTürk oyuncunun bir başka ülke millitakımını seçmesi durumunda TürkMilli Takımı'nda oynama şansı yok. Butalimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmışbir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncüresmi maçını oynamış. Onun için TürkMilli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizimmevcut talimatımıza göre Türkolarak oynayamıyor. Mesut Özilörneği yanlış. Çünkü Mesut'unAlman Milli Takımı'nı seçmesi2015 yılından önce.100. yılında spor dallarında en çok kupa kazanan kulüp olmak istediklerini belirten Başkan Özbek,şeklinde konuştu. Hakem performansları ile ilgili soruya cevap veren Dursun Özbek, "Hep bir problem var. Biz de 3-4 maçımızda özellikle Konyaspor karşılaşmasında büyük sıkıntı çektik. Ancak biz değerlendirmeyi Galatasaray aleyhine yapılan işlere bağlı olarak yapmıyoruz. Tüm maçlarda yapılan hataları, yönetim tarzlarını değerlendirmek gerekiyor.yorumunu yaptı.Yusuf Demir'in, Türk Milli Takımı'nda oynayıp oynamayacağının tartışmaları sürerken, oyuncunun dün İnstagram hesabından gülen bir emoji ile Avusturya Milli Takımlı fotoğrafını paylaşması sosyal medyada çok konuşuldu. Sarıkırmızılı taraftarlar da Yusuf'a tepki gösterdi.