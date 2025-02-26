Türkiye harikadan fazlası!

Ara transferde G.Saray'a katılan Alvaro Morata, sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalsa da 5. yıldıza inanıyor. Tecrübeli futbolcu, İspanya'nın ünlü spor gazetesi Marca'yı İstanbul'da konuk etti. Türkiye'de çok iyi bir ortam bulduğunu belirten Morata, şunları söyledi: "Şu anda çok mutluyum, çok iyi bir ülke, inanılmaz bir kulüp ve iyi insanlar buldum. Herkes bana Türklerin harika olduğunu söylerdi, geldiğimde bunun daha da fazlası olduğunu anladım. Başka bir yerle kıyaslanamaz. Özellikle Avrupa'da... Gittiğiniz her yerde sizin takımınızı destekleyen biri oluyor."