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Giriş Tarihi: 9.2.2023

‘Türkiye yardımlaşmada çok büyük bir ülkeymiş’

‘Türkiye yardımlaşmada çok büyük bir ülkeymiş’
Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden İsmael Garcia Gomez, İspanyol basınına ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki dayanışmayla ilgili konuşan Gomez, "İnsanlar çok endişeli ama çok fazla empati de görüyorum. Galatasaray ve elbette Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüpler depremzedelere yardım etmek için birlik oldular. Gıda, ilaç ve birçok yardım malzemesi topladılar. Bu ülke, başkasının acısını paylaşma ve birbirine yardım etme konusunda çok büyük bir ülkeymiş" dedi. İspanyol çalıştırıcı ayrıca, "6 gün içerisinde Gaziantep ile oynayacaktık. Talihsizlikler tahmin edilemez. Hayat böyledir" ifadelerini kullandı

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‘Türkiye yardımlaşmada çok büyük bir ülkeymiş’
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