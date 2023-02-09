‘Türkiye yardımlaşmada çok büyük bir ülkeymiş’

alatasaray'ın yardımcı antrenörlerindenİspanyol basınına ülkemizde yaşanan deprem felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki dayanışmayla ilgili konuşan Gomez, "İnsanlar çok endişeli ama çok fazla empati de görüyorum. Galatasaray ve elbette Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi büyük kulüpler depremzedelere yardım etmek için birlik oldular.dedi. İspanyol çalıştırıcı ayrıca, "6 gün içerisinde Gaziantep ile oynayacaktık. Talihsizlikler tahmin edilemez. Hayat böyledir" ifadelerini kullandı