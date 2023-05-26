Türkiye’de rakip yok Avrupa’da çok

Süper Lig’de G.Saray’dan başka takımda forma giymeyi hiçbir şekilde düşünmeyen iki futbolcu, Avrupa ekiplerinin gözdesi durumunda
Galatasaray'ın transferin son günü kiraladığı Mauro İcardi ve Milot Rashica'nın sözleşmelerinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yolunda önemli katkı yapan iki oyuncunun da bonservisini almak isteyen yönetim, PSG ve Norwich'le görüşmelere başladı ancak henüz olumlu sonuca ulaşamadı. İcardi ve RashicaGalatasaray'da devametmek istedikleriniiki tarafa da söyledi. İki futbolcunun Türkiye kariyerinde sarı-kırmızılı takımdan başka seçenek bulunmuyor.
KULÜPLERİ YÜKSEK BONSERVİS GELİRİ BEKLİYOR
Ancak İcardi attığı gollerle Avrupa'da birçok kulübün listesine girdi. PSG de Arjantinli santrfora gelecek en iyi teklifi değerlendirecek. Rashica'nın daPremier Lig'den talipleriolduğu öğrenildi. Norwich cephesi Kosovalı kanat oyuncusunun bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Sacha Boey ve Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan Galatasaray bu paranın yarısını İcardi ve Rashica'ya ayırdı. Sarı-kırmızılı kulübü hareketli bir transfer dönemi bekliyor.