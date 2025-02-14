Türkiye’ye dönüyor

G.SARAY'LA sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mertens futbolu bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 37 yaşındaki yıldızın boşluğunu dolduracak ismi İlkay Gündoğan olarak belirledi. Manchester City ile sözleşmesi 4 ay sonra bitecek olan İlkay da gelecek planını G.Saray'a göre yapmaya başladı. Almanya'dan tanıdığı Kaan Ayhan'dan sarı-kırmızılı takımla ilgili bilgiler alan gurbetçi oyuncu, olası teklifi değerlendirmeye hazır. Mertens'ten üç sezondur faydalanan teknik direktör Buruk, 34 yaşındaki İlkay'dan aynı katkıyı alacağını düşünüyor. Yönetim de Aslan'ın yeni saha içi lideri olarak İlkay Gündoğan ismine olumlu yaklaşıyor.