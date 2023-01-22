Uğur Çiftçi için son teklif 800 bin Euro

Sivasspor'la 600 bin Euro bonservis bedeli artı Emre Taşdemir karşılığında el sıkışan Galatasaray, Emre'yi takasta ikna edemedi ve Uğur Çiftçi için zam yapma kararı aldı.30 yaşındaki sol bekin transferi, Giresun deplasmanı öncesinde resmiyet kazanacak. Savunmanın solunda yerli kullanma kararı alan Okan Buruk, son iki maçta Emre Taşdemir'e forma verdi.Uğur Çiftçi de yeni transfer olarak sol bek rotasyonuna girecek.