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Giriş Tarihi: 23.1.2023

Uğur Çiftçi için son teklif 800 bin Euro

Uğur Çiftçi için son teklif 800 bin Euro
Sivasspor'la 600 bin Euro bonservis bedeli artı Emre Taşdemir karşılığında el sıkışan Galatasaray, Emre'yi takasta ikna edemedi ve Uğur Çiftçi için zam yapma kararı aldı. Uğur'un bonservis bedeli yaklaşık 800 bin Euro olacak. 30 yaşındaki sol bekin transferi, Giresun deplasmanı öncesinde resmiyet kazanacak. Savunmanın solunda yerli kullanma kararı alan Okan Buruk, son iki maçta Emre Taşdemir'e forma verdi. Sakatlığını atlatan Kazımcan Karataş bu hafta kadroya alınacak. Uğur Çiftçi de yeni transfer olarak sol bek rotasyonuna girecek.

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Uğur Çiftçi için son teklif 800 bin Euro
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