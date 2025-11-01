Uğurcan için en zor gece!

Sezonu Trabzonspor'da açan Uğurcan Çakır, 5. haftadan itibaren Galatasaray kalesini koruyor. 5 golle Süper Lig'in en az gol yiyen isim olan milli file bekçisi, altyapısından yetişip kaptanlığa yükseldiği ve 2022'de şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'a ilk kez rakip olacak. Önceki gün yaptığı açıklamada, "İnşallah maçı kazanacağız" diyen 29 yaşındaki eldivenin mücadeleye tam konsantrasyonla hazırlandığı kaydedildi. Galatasaray, başarılı kaleci için bonuslarla birlikte 30 milyon Euro'yu aşkın bir bonservis bedeli ödedi ve bu rakamla Türkiye içinde transfer rekoru kırıldı.