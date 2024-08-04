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Giriş Tarihi: 4.8.2024

Uyanmamız için fırsat

“Çok yükseklere çıkınca oranın havasından etkilenebiliyorsunuz. Uyanmak için bir fırsat oldu. Bir sürü bahane var ama böyle ağır bir yenilgi için bahane üretemem. Ligde ayağa kalkacağız.”

MEHMET ÖZCAN
Uyanmamız için fırsat
Galatasaray'la Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında yaşanan farklı yenilgi sonrası sorumluluğu üzerine alıp şunları söyledi: "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Rakibimizi tebrik ederim, hak ettikleri bir galibiyet oldu. 1. dakika bariz bir hatayla geriye düştük. Pozisyonlar ürettik. Oyunun içindeydik ama 2-0 sonrası psikolojik olarak da düşüş oldu. Giren çıkanı arattı mı aratmadı mı söylemiyorum ama günümüzde değildik. Birinci sorumlu benim."

ZAHA YANLIŞ ANLATTI!
"Mağlubiyeti önce kendi üzerime almak istiyorum. 10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım, yeni dizilişi söyledim. Ama o gittikten sonra farklı bir şey söyledi oyunculara. Barış sağ beke geçemedi, Kerem stopere geçti. Sezon başı böyle bir galibiyet ders olarak önemli. Geçen senenin şampiyonu olarak daha iyisini yapabilirdik. Bu bize ders oldu. Haftaya lig başlıyor. Uyanmak için bir fırsat oldu. Hepimizin kendimizi gözden geçirmesi gerekiyor. Çok yükseklere çıkınca oranın havasından etkilenebiliyorsunuz. Bir sürü bahane var ama böyle bir ağır yenilgi için bahane üretemem. Güçlü karakteriz, lig maçında ayağa kalkacağımızdan şüphem yok. Taraftarımız rahat olsun, görmeye alışık oldukları G.Saray'ı ortaya koyacağız. Hedefimiz 5. yıldız ve 25. şampiyonluk. Bunun için de elimizden geleni yapacağız."




MADALYAYI ALMADI!
Beşiktaş maçında kötü bir performans ortaya koyan İcardi, madalya törenine de katılmadı. Arjantinli'nin madalyası teslim edilmek üzere kulüp yetkililerine verildi

YOKLARI OYNADI
SÜPER Lig'de geçen sezonu 25 golle kral olarak tamamlayan İcardi, Beşiktaş karşısında yokları oynadı. Wanda Nara ile özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle sıkıntılı olan Arjantinli futbolcu, dün 90 dakikayı 1 isabetsiz şut, 9 pas ve yüzde 66 pas isabetiyle tamamladı.

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Uyanmamız için fırsat
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