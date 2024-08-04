Uyanmamız için fırsat

Galatasaray'lateknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında yaşanan farklı yenilgi sonrası sorumluluğu üzerine alıp şunları söyledi: "1. dakika bariz bir hatayla geriye düştük. Pozisyonlar ürettik. Oyunun içindeydik ama 2-0 sonrası psikolojik olarak da düşüş oldu.10kişi kalınca Zaha'yıyanıma çağırdım, yenidizilişi söyledim.Ama o gittikten sonrafarklı bir şey söyledioyunculara. Barışsağ beke geçemedi,Kerem stoperegeçti. Sezon başıböyle bir galibiyetders olarak önemli.Haftaya lig başlıyor.Hepimizinkendimizi gözdengeçirmesi gerekiyor.Bir sürübahane var ama böylebir ağır yenilgi içinbahane üretemem.Güçlü karakteriz, ligmaçında ayağa kalkacağımızdanşüphemyok.Hedefimiz5. yıldız ve 25.şampiyonluk. Bununiçin de elimizden geleniyapacağız."Beşiktaş maçında kötü bir performans ortaya koyan İcardi, madalya törenine de katılmadı. Arjantinli'nin madalyası teslim edilmek üzere kulüp yetkililerine verildiSÜPER Lig'de geçen sezonu 25 golle kral olarak tamamlayan İcardi, Beşiktaş karşısında yokları oynadı. Wanda Nara ile özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle sıkıntılı olan Arjantinli futbolcu, dün 90 dakikayı 1 isabetsiz şut, 9 pas ve yüzde 66 pas isabetiyle tamamladı.