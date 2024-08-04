Uyanmamız için fırsat

Galatasaray'la Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan
teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş karşısında yaşanan farklı yenilgi sonrası sorumluluğu üzerine alıp şunları söyledi: "Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Rakibimizi tebrik ederim, hak ettikleri bir galibiyet oldu.
1. dakika bariz bir hatayla geriye düştük. Pozisyonlar ürettik. Oyunun içindeydik ama 2-0 sonrası psikolojik olarak da düşüş oldu. Giren çıkanı arattı mı aratmadı mı söylemiyorum ama günümüzde değildik. Birinci sorumlu benim."
ZAHA YANLIŞ ANLATTI!
"Mağlubiyeti önce kendi üzerime almak istiyorum.
10
kişi kalınca Zaha'yı
yanıma çağırdım, yeni
dizilişi söyledim.
Ama o gittikten sonra
farklı bir şey söyledi
oyunculara. Barış
sağ beke geçemedi,
Kerem stopere
geçti. Sezon başı
böyle bir galibiyet
ders olarak önemli. Geçen senenin şampiyonu olarak daha iyisini yapabilirdik. Bu bize ders oldu.
Haftaya lig başlıyor. Uyanmak için bir fırsat oldu.
Hepimizin
kendimizi gözden
geçirmesi gerekiyor. Çok yükseklere çıkınca oranın havasından etkilenebiliyorsunuz.
Bir sürü
bahane var ama böyle
bir ağır yenilgi için
bahane üretemem.
Güçlü karakteriz, lig
maçında ayağa kalkacağımızdan
şüphem
yok. Taraftarımız rahat olsun, görmeye alışık oldukları G.Saray'ı ortaya koyacağız.
Hedefimiz
5. yıldız ve 25.
şampiyonluk. Bunun
için de elimizden geleni
yapacağız."
MADALYAYI ALMADI!
Beşiktaş maçında kötü bir performans ortaya koyan İcardi, madalya törenine de katılmadı. Arjantinli'nin madalyası teslim edilmek üzere kulüp yetkililerine verildi
YOKLARI OYNADI
SÜPER Lig'de geçen sezonu 25 golle kral olarak tamamlayan İcardi, Beşiktaş karşısında yokları oynadı. Wanda Nara ile özel hayatında yaşadığı sorunlar nedeniyle sıkıntılı olan Arjantinli futbolcu, dün 90 dakikayı 1 isabetsiz şut, 9 pas ve yüzde 66 pas isabetiyle tamamladı.