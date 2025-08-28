Üyeliği askıya alındı!

Galatasaray yönetiminden flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticisi olan Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamındasuçundan tutuklanmıştı. Galatasaray yönetimi, önceki gün yaptığı yönetim kurulu toplantısında şu anda Çorlu Cezaevi'nde bulunan Epözdemir'in kulüp üyeliğini askıya aldı. Epözdemir'in üyeliğinin, hakkındaki FETÖ ve casusluk iddialı sebebiyle askıya alındığı kaydedildi.