G.Saray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 yendiği maça yine Osimhen damga vurdu. Nijeryalı forvetin, takımının 3. golünü attığı pozisyonda Caner Erkin'den topu alırken 2 metre 32 cm yüksekliğe ulaştığı hesaplandı. 26 yaşındaki yıldızın bu inanılmaz golü Avrupa basınında da büyük yankı bulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan "Uzaylı Osimhen", "Haksız rekabet" yorumlarını yaptılar.

Osimhen, gol öncesi Caner'den topu almak için ayağını öyle bir kaldırdı ki tam 2 metre 32 cm yüksekliğe ulaştı.