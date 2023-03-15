Var mı Muslera’ya yan bakan!

23 maçta kalesinde 17 gol gören G.Saray, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sarı-kırmızılıların ardından 24'er golle Beşiktaş ve Başakşehir geliyor. G.Saray'ın savunma başarısında 1 numaralı faktör Fernando Muslera. Cezası nedeniyle ligde sadece bir maç kaçıran Muslera, bu sezon kalesine gelen 80 şutun 64 tanesini kurtardı. 36 yaşındaki Uruguaylı eldiven tam 10 maçta rakiplerine gol izni vermedimilli maçlar için verilen arada Azerbaycan ekibi Qarabağ ile hazırlık maçı yapacak.oynanacak müsabakanın geliri de depremzedelere bağışlanacak. Maçla ilgili Qarabağ kulübü ile karşılıklı paylaşım yapılırken G.Saray, "AzerbayCAN'da görüşerik" yanıtını verdi.