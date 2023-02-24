Varsa yoksa gençler!

Zakharyan ve Konstantelias’ta engellerle karşılaşan G.Saray’ın yeni hedefi Karabec (19) ile Baturina (20)
Orta saha transferi için kolları sivayan Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan ve Giannis Konstantelias'ta da engellere takıldı. Sarı-kırmızılılar, bu iki isim yerine gündemine Sparta Prag'danAdam Karabec ve Dinamo Zagreb forması giyen MartinBaturina'yı aldı. 19 yaşındaki Karabec ile 20 yaşındaki Baturina için acele etmeyecekolan Galatasaray,oyuncular hakkındaaraştırma yapıyor. Cimbom, ara transferde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo ile kadrosunu güçlendirmişti.