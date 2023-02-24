Varsa yoksa gençler!

rta saha transferi için kolları sivayan Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan ve Giannis Konstantelias'ta da engellere takıldı. Sarı-kırmızılılar, bu iki isim yerine gündemineveforması giyen'yı aldı. 19 yaşındaki Karabec ile 20 yaşındaki Baturina içinCimbom, ara transferde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo ile kadrosunu güçlendirmişti.