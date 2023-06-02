Veda etti!

Gelecek sezon da İcardi ile devam etmek isteyen G.Saray hem PSG hem de oyuncu ile pazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken,sosyal medya hesabından veda niteliğinde bir mesaj yayınladı. Nara, "G.Saray taraflarını tebrik ediyorum. Mauro'yu İstanbul'da hayal ettiğim ilk günden beri bu kupayı kaldıracağını biliyordum. İstanbul'a tek başıma geldiğim ve tek amacım Mauro'yu ikna etmek için Paris'teki evimize döndüğüm o günü çok iyi hatırlıyorum.ifadelerini kullandı.