Vezüv’ü canlandıran oyuncu: Osimhen!

Fransız Le Foot Magazine, "Gezegenin en iyi 50 forveti"ni listelerken, Victor Osimhen de kendine yer buldu. Nijeryalı oyuncu için "Napoli'den gözünü PSG'ye dikmişti bile... Ama sonunda kendini Türkiye'de, Galatasaray'da buldu. Maradona'dan otuz yıl sonra Vezüv Yanardağı'nı yeniden canlandıran bir oyuncu için kötü bir yer değil. Başkan De Laurentiis'in sözleşmesinin sonuna yaklaşan bir oyuncudan en iyi şekilde faydalanmak için transfer döneminin son saatlerine kadar beklemesi nedeniyle Nijeryalı oyuncu, Suudi Arabistan'a kiralık olarak gitmeye çok yaklaşmıştı. Hepsi biraz boşa gitti..." Manchester City'nin yıldızı Haaland, Real Madrid'in iki yıldızı Vinicius Jr ve Mbappe'nin yanı sıra kariyerlerinin sonuna gelen Messi ve Ronaldo da listede kendine yer buldu.