Victor Osimhen Liverpool’u bekliyor

Milli takımında ayak bileği bağlarından sakatlanan Victor Osimhen sırasıyla Eyüpspor, Frankfurt ve Konyaspor maçlarını kaçırdı. Tedavisi sona eren ve bireysel antrenmanlarına başlayan Nijeryalı golcü, Alanya deplasmanında da takımını yalnız bırakacak. Ağrıları büyük ölçüde geçen yıldız oyuncunun dün yapılan kontrolleri sonrası yarınki mücadelede riske edilmemesi kararlaştırıldı. Gelecek hafta salı günü RAMS Park'ta oynanacak kritik Liverpool sınavı planlarını Osimhen'e göre yapan teknik direktör Okan Buruk, oyuncusunu bu mücadele için saklayacak.



ASLAN'IN KARE ASI

Galatasaray bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 7 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmaların hepsine sadece 4 oyuncu ilk 11'de başladı. Sağ bekte Sallai, orta sahada Torreira ve hücum hattında Sane ile Yunus henüz maç kaçırmadı. Teknik direktör Okan Buruk, bu 4 oyuncu dışında kadrosunda değişiklikler yaptı.



YENI HEDEF 7'DE 7 YAPMAK

Süper Lig'de 6. haftanın kapanışını yapan Galatasaray, 7. haftayı Alanya deplasmanında açacak. Hazırlıklarını izinsiz sürdüren sarı-kırmızılı takım, bugün öğlen Kemerburgaz'da toplanacak. Okan Buruk ve oyuncular daha sonra Alanya'nın yolunu tutarak kampa girecek. Yarınki mücadelede hata yapmadan 3 puanı almayı planlayan Aslan, hem ligdeki serisini 7'ye çıkarmayı hem de hafta içindeki Liverpool maçı öncesi moral tazelemeyi istiyor.