Viking’de imza yakın

Sağ bek transferi için G.Saray yönetimi çalışmalarını sürdürürken Danimarka ekibi Kopenhag'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda,ifadeleri kullanıldı. G.Saray bonuslarla 10 milyon Euro'yu bulan teklifi yaparken, anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Kopenhag altyapısından yetişen ve 2022'de A takıma alınan oyuncu, bu seviyede toplam 97 maçta forma giyerken 1 gol atıp 6 asist yaptı.Geçen sezon G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında rakibi olan Kopenhag'dan Jelert, Aslan'a karşı iki maçta da oyundaydı. İstanbul'daki 2-2'lik mücadelede 73 dakika sahada kalan futbolcu, ikinci sarı karttan atılarak oyunu terk etmişti. Danimarka'daki mücadelede ise sol bekte 90 dakika ter dökmüştü. Genç oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki taraftarlar ve tribün atmosferleri konusunda verdiği bir demeçte iseifadelerini kullanmıştı.kampında göz dolduran Yusuf Demir, tatil yapmak yerine özel tuttuğu antrenör gözetiminde haziran ayı boyunca çalışmalar yapmıştı.Avusturya Milli Takımı'nı tercih eden 21 yaşındaki gurbetçi, 12 yabancıdan biri olarak kalabilir. Kontenjanı dolu olan Galatasaray'da Tete, Oliveira ve Dubois'e kulüp aranıyor. Yabancı sağ bek ve 8 numara alacak sarı-kırmızılı takımda Yusuf'a yer kalmadı.