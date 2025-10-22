Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Viking’i yen Avrupa’yı titret!
Giriş Tarihi: 22.10.2025

Viking'i yen Avrupa'yı titret!

Liverpool’u devirip şaha kalkan Aslan, bugün 19.45’te Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk ediyor. Cimbom’un 3, Kuzey ekibinin 2 puanı var

Viking'i yen Avrupa'yı titret!

G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 3. maçında bugün Bodo/Glimt'i sahasında konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 yenilmiş, ardından da sahasında Liverpool'u 1-0 devirmeyi başarmıştı. Norveç ekibi ise 3 eleme turu oynayarak katıldığı Devler Ligi arenasında deplasmanda Slavia Prag ve sahasında da Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. İki takım tarihlerinde ise ilk kez birbirlerine rakip oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Norveç ekiplerinden sadece Rosenborg ile karşı karşıya gelen Cimbom, 1998-99'da iki maçı da 3-0 kaybetmişti. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadele TRT 1'den ekranlara gelecek ve 19.45'te başlayacak.


28 MAÇTA 11 KEZ KAZANDI
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Avrupa'da 28 maça çıktı. 11 galibiyet alan Buruk, 9 defa yenildi.


HERKESİN GÖZÜ OLİVER'IN ÜSTÜNDE
KARŞILAŞMADA gözler maçın hakemi Michael Oliver'da olacak. Türkiye'nin 6-0 yenildiği İspanya maçını da yakın tarihte yöneten İngiliz hakem, kariyerinde ise 2 kez G.Saray maçında düdük çaldı. Bu mücadelelerde Aslan, Porto'ya 1-0 yenilirken Lazio ile de 1-1 berabere kalmıştı.

1 MİLYON EURO PRİM1
UEFA'DAN şu ana kadar 25 milyon Euro alan Galatasaray, bu parayla futbolcu maaşları ve bonservis taksitlerini ödedi. Sarı-kırmızılı takım, Bodo/Glimt karşılaşmasını kazanırsa, Şampiyonlar Ligi'nde geçerli 2.1 milyon Euro galibiyet bonusunu kapacak. Yönetim, bu paranın yarısını Liverpool zaferinde olduğu gibi prim olarak takıma dağıtma kararı aldı.

