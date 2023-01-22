Vurduğu gol oluyor!

Sarı-kırmızılılar yoluna doludizgin devam ederken Mauro İcardi de golleri ile takımını sırtlıyor. Sezon başında zorlu bir transfer sürecinin ardından takıma katılan ve ilk 90 dakikasını 15 Ekim'deki Konya maçında oynayabilen Arjantinli, performansı ile övgülerin de odağında. ToplamdaBunun yanı sıra 4 asist ile takım arkadaşlarını da besleyenANTALYASPOR'U 2-1 yenen Galatasaray, dün rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi. Yarın akşam Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılarda İcardi'ye ekstra bir gün izin verildi.