Vurduğu gol oluyor!

Bu sezon maç başına 2.2 şut çeken ve 1.7 isabet oranı bulan İcardi, 6 gol ve 4 asist ile toplam 10 kez skora etki etti
Sarı-kırmızılılar yoluna doludizgin devam ederken Mauro İcardi de golleri ile takımını sırtlıyor. Sezon başında zorlu bir transfer sürecinin ardından takıma katılan ve ilk 90 dakikasını 15 Ekim'deki Konya maçında oynayabilen Arjantinli, performansı ile övgülerin de odağında. Toplamda 22 şut çeken İcardi,15 isabet sağlarken 6'sını daağlarla buluşturdu. Bunun yanı sıra 4 asist ile takım arkadaşlarını da besleyen Tangocu, ligdemaç başına 2.2 şut çekip bunların1.7'sinde isabet sağladı.
İCARDİ'YE ÖZEL İZİN
ANTALYASPOR'U 2-1 yenen Galatasaray, dün rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi. Yarın akşam Florya'da toplanacak sarı-kırmızılılarda İcardi'ye ekstra bir gün izin verildi. Arjantinliyıldız, Antalyaspormaçı biter bitmezsoluğu özel uçaktaaldı ve yurt dışına ikigünlük tatile gitti