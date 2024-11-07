Wanda Nara İcardi’yi çıldırttı

Galatasaray'ın
Arjantinli yıldızı İcardi'nin, hayat arkadaşı Wanda Nara ile bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkisinde ipler tamamen koptu. Daha önce de adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile öpüştüğü videoları paylaşan Wanda Nara, tepkiler üzerine golcü futbolcu hakkında suçlayıcı ifadeler kullandı. Nara, "Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam"
ifadelerini kullandı. Bu arada İcardi'nin de yüzük parmağındaki Wanda dövmesini sildirme kararı aldığı kaydedildi.