Wanda Nara İcardi’yi çıldırttı

Arjantinli yıldızı İcardi'nin, hayat arkadaşı Wanda Nara ile bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkisinde ipler tamamen koptu. Daha önce de adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante ile öpüştüğü videoları paylaşan Wanda Nara, tepkiler üzerine golcü futbolcu hakkında suçlayıcı ifadeler kullandı. Nara,ifadelerini kullandı.