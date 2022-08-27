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Giriş Tarihi: 27.8.2022 13:20

Wanda Nara'dan transfer açıklaması! Mauro Icardi ve Galatasaray...

Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Mauro Icardi ve Galatasaray...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara'dan transfer açıklaması geldi. Nara, "Mauro'ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak, önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro'dur. PSG'den ayrılıp ayrılmama kararı ona ait olacak" dedi.

Transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Galatasaray'ın 1 numaralı gündem maddesi PSG forması giyen Mauro Icardi... Arjantinli golcüyü renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, bir süredir Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile görüşmelerini sürdürüyor.

Mauro Icardi'nin transferi konusunda TNT Arjantin'e konuşan Wanda Nara, "Mauro'ya tavsiyede bulunabilir, ona fikir verebilirim. Ancak, önünde sonunda transfer için karar verecek kişi Mauro'dur. PSG'den ayrılıp ayrılmama kararı Mauro'ya ait olacak" dedi.



DURSUN ÖZBEK: ICARDI İLE GÖRÜŞMEDİM
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma akşamı Mauro Icardi ile ilgili kafalarda soru işareti oluşturan bir açıklama yapmıştı. "Dün Icardi ile görüştünüz mü başkanım?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Hayır görüşmedim" yanıtı verdi. Ancak Dursun Özbek'in bu yanıtının sadece "Dün görüştünüz mü?" kısmına cevap olduğu ve Arjantinli golcüyle görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.

SALVIONE: MAURO ICARDI İÇİN PSG VE GALATASARAY ANLAŞTI
Corriere dello Sport muhabiri Pasquale Salvione'nin haberinde, Mauro Icardi konusundaki ısrarını sürdüren Galatasaray'ın PSG ile oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya vardığını aktardı. Icardi ve eşi / menajeri Wanda Nara'nın da Galatasaray'a transfer olma konusunda ikna olduğu belirtildi.



PSG'nin de kiralama şartları konusunda pazarlığı sürdürdüğü ifade edildi. Galatasaray'ın Icardi'nin aldığı yıllık 8 milyon euronun yüzde 40'ını ödemek istediğini PSG'ye ilettiği kaydedilirken bu teklif üzerinden pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'nin satın alma opsiyonunu da görüşmelere dahil ettiği ve konuyla ilgili temasların gece de sürdüğü aktarıldı.

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Wanda Nara'dan transfer açıklaması! Mauro Icardi ve Galatasaray...
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