Wanda Nara’dan transfer açıklaması! Mauro Icardi ve Galatasaray...





DURSUN ÖZBEK: ICARDI İLE GÖRÜŞMEDİM

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, cuma akşamı Mauro Icardi ile ilgili kafalarda soru işareti oluşturan bir açıklama yapmıştı. "Dün Icardi ile görüştünüz mü başkanım?" sorusunu yanıtlayan Dursun Özbek "Hayır görüşmedim" yanıtı verdi. Ancak Dursun Özbek'in bu yanıtının sadece "Dün görüştünüz mü?" kısmına cevap olduğu ve Arjantinli golcüyle görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.