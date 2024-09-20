Ya 10’unla ya 10’suz!

Geçen sezon Kadıköy'de 0-0 berabere kalıp evinde 1-0 yenilen G.Saray'da teknik direkör Okan Buruk, galibiyet için tüm hazırlıklarını yaptı, kesinleştirmediği tek nokta kaldı. 4-2-3-1 sisteminde değişikliğe gitmeyi düşünmeyen Buruk, Fenerbahçe karşısındaki orta saha kurgusunu son taktik çalışmada netleştirecek.
Derbide Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü görev yapacak. Ön liberoda Torreira olacak. İleri uçtaki Osimhen'e kanatlardan Barış Alper ve yeni transfer Sallai destek verecek. Dev maçta Gabriel Sara'nın forması da garanti.
Ancak Brezilyalı yıldızın orta sahadaki pozisyonuna henüz karar verilmedi. Buruk, Dries Mertens'ten vazgeçmezse Gabriel Sara 8 numarada oynamaya devam edecek. Mertens yerine Berkan Kutlu ilk 11'de tercih edilirse, Sara 10 numaraya geçecek.
EZELİ REKABETİ BOŞ GEÇTİ
F.BAHÇE'YE karşı 5 kez rakip olan Dries Mertens, 3 galibiyet-1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Belçikalı yıldız, rakibine karış bu maçlarda gol ve asist katkısı ise yapamadı.
KAMP YOK, PRIM BELLİ
Oyuncuların geçmiş alacaklarını ödeyen yönetim, derbiye özel prim sözü verdi. Buruk ise takımı kritik maç için kampa almayacak
KEREM Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray'da bu para takıma dağıtıldı. Geçen hafta oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı ve alacaklar kapatıldı. Yönetim derbiye ekstra prim verme kararı alırken, teknik heyet ise Fenerbahçe'ye özel takımı kampa almayacak. Cuma akşamı son taktik çalışmasını tesislerinde gerçekleştirecek sarı-kırmızılı oyuncular, geceyi evlerinde geçirecek ve yarın sabah (cumartesi) Florya'da kahvaltıda buluşacak.
KALEDE DEV RANDEVU
Bir yanda geçen sezon derbilerde gol yemeyen Livakovic diğer tarafta 31 ezeli rekabette sahada olan Muslera
İ
ki takımın file bekçileri derbide belirleyici faktörlerden olacak. Galatasaray karşısında geçen sezon 2 derbide kalesini gole kapatan Livakovic, ilk yarıdaki maçta 1 isabetli şuta geçit vermedi. RAMS Park'ta ise isabetli şut gelmedi. Muslera, 2011-12 sezonundan bu yana F.Bahçe karşısında 31 maçta sahadaydı. 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Uruguaylı, 25 gol yerken 14 maçta kalesinde geçit vermedi.
KADIKÖY'DE SERİYİ BİTİRDİ
GALATASARAY Süper Lig'de çıktığı son 11 deplasmandan zaferle döndü. Sarıkırmızılı takım Kadıköy'de dış sahadaki galibiyet serisini 12'ye çıkarmak istiyor ve Fenerbahçe derbisi planlarını kazanmak üzerine yapıyor. 2020'de Kadıköy'deki serisini bitiren Galatasaray son 5 Fenerbahçe deplasmanında 3 galibiyet aldı.