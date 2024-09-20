Ya 10’unla ya 10’suz!

Geçen sezon Kadıköy'de 0-0 berabere kalıp evinde 1-0 yenilen G.Saray'da teknik direkör Okan Buruk, galibiyet için tüm hazırlıklarını yaptı, kesinleştirmediği tek nokta kaldı.Derbide Muslera'nın önünde Kaan-Sanchez-Abdülkerim- Jakobs dörtlüsü görev yapacak. Ön liberoda Torreira olacak. İleri uçtaki Osimhen'e kanatlardan Barış Alper ve yeni transfer Sallai destek verecek.Ancak Brezilyalı yıldızın orta sahadaki pozisyonuna henüz karar verilmedi.F.BAHÇE'YE karşı 5 kez rakip olan Dries Mertens, 3 galibiyet-1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Oyuncuların geçmiş alacaklarını ödeyen yönetim, derbiye özel prim sözü verdi. Buruk ise takımı kritik maç için kampa almayacakKEREM Aktürkoğlu'nu Benfica'ya 12 milyon Euro karşılığında satan Galatasaray'da bu para takıma dağıtıldı. Geçen hafta oyuncuların hesaplarına 10 milyon Euro yatırıldı ve alacaklar kapatıldı. Yönetim derbiye ekstra prim verme kararı alırken, teknik heyet ise Fenerbahçe'ye özel takımı kampa almayacak.Bir yanda geçen sezon derbilerde gol yemeyen Livakovic diğer tarafta 31 ezeli rekabette sahada olan Musleraki takımın file bekçileri derbide belirleyici faktörlerden olacak. Galatasaray karşısında geçen sezon 2 derbide kalesini gole kapatan Livakovic, ilk yarıdaki maçta 1 isabetli şuta geçit vermedi. RAMS Park'ta ise isabetli şut gelmedi. Muslera, 2011-12 sezonundan bu yana F.Bahçe karşısında 31 maçta sahadaydı.GALATASARAY Süper Lig'de çıktığı son 11 deplasmandan zaferle döndü. Sarıkırmızılı takım Kadıköy'de dış sahadaki galibiyet serisini 12'ye çıkarmak istiyor ve Fenerbahçe derbisi planlarını kazanmak üzerine yapıyor. 2020'de Kadıköy'deki serisini bitiren Galatasaray son 5 Fenerbahçe deplasmanında 3 galibiyet aldı.