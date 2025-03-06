Ya Osimhen olmasaydı!

Galatasaray'ın son maçında berabere kalmasına rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturmasında golcüsü Victor Osimhen'in büyük payı bulunuyor. Fırsat transferi olarak Napoli'den kiralık geldiği sarıkırmızılı ekibe aidiyet duygusuyla taraftarın gönlüne taht kuran Nijeryalı santrfor, ligde oynadığı 20 maçın 15'inde gol katkısı verdi ve sezonu kapatan Mauro İcardi'nin yokluğunda 'İyi ki varsın' dedirtti. Rakip ağları 16 kez sarsan ve aynı zamanda takım arkadaşlarına 4 asist yapan 26 yaşındaki santrfor, 11 karşılaşmada başrol oynadı ve tek başına Aslan'a 21 puan kazandırdı.

5 KEZ DUBLE YAPTI, 17 TAKIMIN 10'UNU AVLADI

Kiralık yıldızının katkısı olmasaydı 65 yerine 44 puanla ve averajla 3'üncü sırada yer alacak Cimbom, Osimhen'in sayesinde zirvede bulunuyor. Süper Lig'de tam 5 kez duble yapan Osimhen, rakip olduğu 17 takımın 10'unu attığı gollerle üzdü. 16 gol-4 asistlik performansıyla da geçen sezon Napoli ile Serie A'daki karnesini (15 gol-3 asist) geride bırakmayı başardı. Lig ile birlikte Avrupa ve Türkiye Kupası'nı da boş geçmeyen başarılı futbolcu, sarı- kırmızılı formayla 28 karşılaşmada toplamda 22 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.



TORREIRA'YA MİLLİ ÇAĞRI URUGUAY

Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemeleri maçları için 37 kişilik geniş aday kadrosuna G.Saray'dan Lucas Torreira'yı da aldı. Uruguay, 21 Mart'ta Arjantin ve 25 Mart'ta Bolivya ile karşılaşacak.