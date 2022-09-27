Yabancıya teslim olduk!

Spor Toto Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, kulüplerinGeçtiğimiz sezon toplam sürenin yüzde 59.6'sında forma giyen yabancı futbolcuların bu sezonki yüzdesi 61.8'e çıktı. Ligde şu ana dek görev yapan 244 yabancı futbolcu, toplamda 76 bin 769 dakika (yüzde 61.8) forma giydi.. Geride kalan 63 müsabakada ilk 11'de sahada yer alan bin 386 futbolcunun 878'inde yabancı isim tercih edildi.Süper Lig'de yerli statüde oynayan ama yurt dışında yetişmiş 50 futbolcu, 11 bin 527 dakika sahada kalırken, yüzde 9.3'lük oranda kaldı. Eğitimini Türkiye'de alan ve şu an ligde forma giyen 130 futbolcu, toplam sürenin yüzde 28.9'unda seyircilerin karşısında yer aldı.Müsabakaya başlanan 11'de fırsat verilen yerli statüdekilerin sayısı ise sadece 508'de kaldı.LIGDE yabancı oyunculara en fazla şans tanıyan ekip Galatasaray oldu. G.Saray'da Türk futbolcular 2 bin 153 dakika (yüzde 31.3) oynarken, yabancı 4 bin 729 dakika (yüzde 68.7) süre aldı.en fazla süre alan isimler olarak dikkati çekti. Son şampiyon Trabzonspor da yabancıya en fazla rağbet gösteren ikinci takım oldu. Yabancılar 4 bin 718 dakika süre bulurken, yerli futbolcular 2 bin 204 dakikada kaldı.onu 610 dakika ile Trezeguet izledi. Türk futbolculara en fazla süre veren takım ise İstanbulspor... Sarısiyahlı ekipte yerli statüdeki isimler toplam sürenin yüzde 71.8'inde (4 bin 259 dakika) görev yaptı.1 GÖRÜŞHamit Altıntop'un projesi çöktüSerie A'da yabancı futbolcular yüzdesüre alırken İtalyan oyuncular yüzdeİtalya bu yüzden Dünya Kupası'na gidemedi mi diyeceğiz. Aynı kadro bir yıl önce Avrupa şampiyonu oldu. Lüksemburg'dan 3 gol yiyen 11'imizden 7 futbolcu yurt dışında forma giyiyor. Telafisi olmayan Portekiz maçında ilk kez denediği 3'lü defansı ve taktiği Almanca anlatan bir teknik direktörümüz veSüper Lig büyük sahne. O sahnede en yetenekli ve en profesyonel olanlar forma giyer.8+3 kuralına uymak için azami dikkat eden teknik adamlara kalsa kimse oyuncuların pasaportuna bakmaz. EURO 2024 kuraları öncesi bir önemi olmasa da Faroe Adaları'na kaybetmekStefan Kuntz'un geçen sezon Galatasaray'da görev yapan Torrent'ten hiçbir farkı yok. Hamit Altıntop'un projesi çökmüştür.