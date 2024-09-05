Yangın söndürücü!

Galatasaray'da Victor Osimhen baharı yaşanıyor… Herkesi peşinden koşturan Nijeryalı forvetin, Napoli'den ayrılıp bir yıllık kiralık sözleşme ile sarı-kırmızılı takımın yolunu tutması sadece Türkiye değil, dünyada şaşkınlıkla karşılandı. 25 yaşındaki oyuncunun transferi Galatasaray'ı hem saha içi hem de saha dışı krizden çıkardı. İşte madde madde Osimhen'le birlikte üstüne sünger çekilen o olaylar: 1-seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim, Erden Timur'un boşluğunu dolduramadı. 2-verilen sözler tutulmadı, taraftarın sabrı taştı. 3-5-0'lık Beşiktaş yenilgisi ve Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi dışında kalınması, yönetimin kredisini tüketti. 4-olayını sorgulamaya başladı ve camiada çatlak sesler arttı. 5-gerçekleşecek olağanüstü Divan Kurulu toplantısı öncesinde açıklanan Osimhen transferi, sarı-kırmızılı kulüpteki tansiyonu birden düşürdü. 6-gelişiyle havaya giren taraftarlar, GS Store'a akın etti. 7-, ileri uçta Osimhen ve İcardi'yi birlikte oynatacak oyun formasyonunu hazırlamaya başladı.Osimhen, Türkiye'ye uzak bir isim değil. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır hasara neden olan depremde pek çok futbolcu yardım kampanyası düzenlemişti. Formalarını internette satışa çıkarıp yardım eli uzatanlardan biri de oydu. 25 yaşındaki forvet, o dönem verdiği röportajda yaşananlara kayıtsız kalmadığını şu sözlerle anlatmıştı: "Bartosz Bereszynski, Khvicha Kvaratskhelia gibi takım arkadaşlarım da formalarını sattılar. Eljif (Elmas) bu kampanyayı organize etti. Biz de tabii ki destek verdik. İnsanlığa sempati duyuyorsan bunu yapmak zorundasın. Katkıda bulunmak harika bir duygu."Galatasaray, Osimhen'i sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüye 6 milyon Euro vereceğini bildirdi. Ayrıca 3 milyon Euro bonuslar olduğu öğrenildi. Napoli'ye ise kiralama bedeli ödenmeyecek.formayı giyen Osimhen, imzanın ardından şunları söyledi: "Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda benim için kolay bir karardı. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. Taraftar da inanılmaz.Tekrardan takım arkadaşım olacağı için heyecanlıyım.Kendimi G.Saray'a adayacağım."Demirspor ile oynanan maçta sakatlanan ve tedavi için ülkesi Arjantin'e giden İcardi, transferi yakın takipte… Osimhen'in gelişinin ardındanpaylaşımı yaptı. Taraftarlar bu mesaja şu yorumları bıraktı: "Senin yerini kimse dolduramaz, sen bizim kralımızsın.", "Evin oğlu sensin.", "Benzemez kimse sana."Tete'yi satan ve Brezilyalı yıldızın 7 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulan Galatasaray, kadrosunda düşünmediği bir başka yıldızı da Olympiakos'a gönderdi. Sergio Oliveira, dün akşam Yunan ekibiyle sözleşme imzaladı. İki yıllık maliyeti 6.2 milyon Euro olan Sergio Oliveira, sadece 400 bin Euro alacağını bıraktı ve 5.8 milyon Euro karşılığında Galatasaray'la sözleşmesini feshetti. Oliveira'ya bu para 3 taksit halinde ödenecek.basınından Galatasaray'ın yıldızı Ziyech için önemli bir iddia geldi. Foot Mercato'nun haberine göre; Katar ekibi Al Arabi, Faslı sağ kanadı istiyor. Katar'da transfer dönemi 9 Eylül'de bitiyor. Geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak gelen 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 27 maça çıkarken 8 gol-4 asistlik performansa imza attı.