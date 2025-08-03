Yapay zeka ‘aslan’ dedi

Ağustos Cuma günü ilk düdüğün çalacağı Süper Lig için Euro Club Index sitesi, yapay zeka destekli bir simülasyon yayınladı. Simülasyona göre son üç sezondur şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonu da 79 puanla ilk sırada tamlayacak.Sarı-lacivertlilerin ligi zirvede bitirme ihtimali ise yüzde 35.6. Yapay zeka üçüncü sırayı 55 puanla Beşiktaş'a verirken 4.7 şampiyonluk ihtimali açıkladı. Başakşehir 53 puanla 4., Trabzonspor da 51 puanla beşinci sırada yer aldı. Yapay zekanın küme düşmesi en olası takımlar sıralamasında ise 39 puanla Eyüpspor, 34'er puanla Kocaelispor ve Gençlerbirliği yer aldı.