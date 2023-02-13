Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri ‘Yardımlarımız her zaman sürecek’
Giriş Tarihi: 13.2.2023

‘Yardımlarımız her zaman sürecek’

‘Yardımlarımız her zaman sürecek’
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, deprem felaketi için önemli açıklamalar yaptı. Futbol ailesi olarak hemen yardıma koştuklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Bütün Türkiye büyük çaba sarf ediyor. Az çok demeden o kadar çok insan mücadele veriyor ki... Bu mücadele içerisinde ne kadar duyarlı olduğumuzu bir kere daha gördük. Uzun vadeli neler yapabiliriz konuşuyoruz aramızda. Desteğe devam etmeliyiz. Saatte bir gözyaşlarına boğuluyoruz. Hayatın ne kadar boş olduğunu, yapılan kavgaların ne kadar önemsiz olduğunu anladık. Futbol, anlamını yitirmiş durumda. Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacak hepsini bir kenara attık."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ümit Özdağ'dan yeni skandal! PKK yayın organının görüntülerini servis etmeye başladı
Hollanda formalı Gökhan Özoğuz'un çirkin videosuna vatandaştan tepki: Sahipsiz değil karaktersizsin!
Diyarbakır'da dehşetin görüntüleri! Deprem 4 ayrı güvenlik kamerasında
SON DAKİKA: MEB Mahmut Özer 'okullar ne zaman açılacak' sorusuna yanıt verdi! İşte o tarih;
Son dakika Malatya’da deprem meydana geldi! 12 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Isparta Belediye Başkanı'ndan Ümit Özdağ'a sert tepki! "Böyle adice bir şey olmaz"
TOKİ evleri asrın felaketinde nasıl sınav verdi? Uzman isim TOKİ binalarındaki 'Tünel Kalıp' detayını anlattı
Selçuk Bayraktar duyurdu: Baykar’dan afetzedelere 1000 konut
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Yardımlarımız her zaman sürecek’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA