‘Yardımlarımız her zaman sürecek’

Teknik Direktörü Okan Buruk, deprem felaketi için önemli açıklamalar yaptı. Futbol ailesi olarak hemen yardıma koştuklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:Uzun vadeli neler yapabiliriz konuşuyoruz aramızda. Desteğe devam etmeliyiz. Saatte bir gözyaşlarına boğuluyoruz. Hayatın ne kadar boş olduğunu, yapılan kavgaların ne kadar önemsiz olduğunu anladık.