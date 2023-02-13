‘Yardımlarımız her zaman sürecek’

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, deprem felaketi için önemli açıklamalar yaptı. Futbol ailesi olarak hemen yardıma koştuklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "BütünTürkiye büyük çaba sarf ediyor. Az çokdemeden o kadar çok insan mücadeleveriyor ki... Bu mücadele içerisindene kadar duyarlı olduğumuzu bir keredaha gördük. Uzun vadeli neler yapabiliriz konuşuyoruz aramızda. Desteğe devam etmeliyiz. Saatte bir gözyaşlarına boğuluyoruz. Hayatın ne kadar boş olduğunu, yapılan kavgaların ne kadar önemsiz olduğunu anladık. Futbol, anlamını yitirmiş durumda.Lig nasıl oynanacak, ne zaman başlayacakhepsini bir kenara attık."