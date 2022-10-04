Yarın Florya’da Kayseri’de 11’de

Adana Demirspor maçı öncesinde sakatlığını öne süren ve kadrodan çıkarılan Mauro İcardi'den haber var!bu kez temkinli hareket etti ancak İstanbul'dan ayrılmakta da tereddüt etmedi.soluğu eşi Wanda Nara'nın yanında aldı. İkilinin bir süredir arasında ciddi sorunlar vardı. Yarın İstanbul'a dönüp, idmana çıkacak olan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların 15 Ekim'de Kayseri deplasmanında oynayacağı maçta 11'de olacak.Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından sarıkırmızılı takımla birlikte Adana'ya gitmek yerine ülkesi Arjantin'in yolunu tutan Mauro İcardi'den iyi haber geldi… 29 yaşındaki futbolcu, dün akşam sosyal medya hesabından uçaktan bir fotoğraf paylaşıp "Mutlu dönüyorum" ifadelerini kullandı. İcardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretinde iyileştirme bekliyor. Yönetim ise buna yanaşmıyorGeçen sezon ücreti 7 milyon TL'ye yükseltilen Kerem Aktürkoğlu'nun zam isteğine yönetim sıcak bakmıyor.uzun süredir ücretine iyileştirme talep ettiği ortaya çıktı. Kerem, yıllık en az 20 milyon TL isterken yanıt gelmedi.