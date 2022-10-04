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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Yarın Florya’da Kayseri’de 11’de

MEHMET ÖZCAN
Yarın Florya’da Kayseri’de 11’de

Golcü oyuncu “Ailemin yanında olmak istiyorum” diyerek izin alıp ülkesine gitti. Yarın gelecek olan Tangocu, Kayseri’de ise ilk 11’de

Adana Demirspor maçı öncesinde sakatlığını öne süren ve kadrodan çıkarılan Mauro İcardi'den haber var! Geçen hafta Milano'ya gittiği için yönetimin kendisine üstü kapalı da olsa tepki gösterdiğini anlayan Arjantinli oyuncu bu kez temkinli hareket etti ancak İstanbul'dan ayrılmakta da tereddüt etmedi. Takıma üç gün izin verilse de, "Ailemin yanında olmak istiyorum" diyerek ekstra izin koparan İcardi soluğu eşi Wanda Nara'nın yanında aldı. İkilinin bir süredir arasında ciddi sorunlar vardı. Yarın İstanbul'a dönüp, idmana çıkacak olan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılıların 15 Ekim'de Kayseri deplasmanında oynayacağı maçta 11'de olacak.

İCARDİ: MUTLU GELİYORUM
Eşi Wanda Nara ile yaşadığı sürecin ardından sarıkırmızılı takımla birlikte Adana'ya gitmek yerine ülkesi Arjantin'in yolunu tutan Mauro İcardi'den iyi haber geldi… 29 yaşındaki futbolcu, dün akşam sosyal medya hesabından uçaktan bir fotoğraf paylaşıp "Mutlu dönüyorum" ifadelerini kullandı. İcardi'nin, bu paylaşımı Wanda Nara ile barıştığı şeklinde yorumlandı.

KEREM'E ZAM YOK
Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu yıllık ücretinde iyileştirme bekliyor. Yönetim ise buna yanaşmıyor
Geçen sezon ücreti 7 milyon TL'ye yükseltilen Kerem Aktürkoğlu'nun zam isteğine yönetim sıcak bakmıyor. Bu sezon istikrarsız bir futbol ortaya koyan 1998 doğumlu oyuncunun uzun süredir ücretine iyileştirme talep ettiği ortaya çıktı. Kerem, yıllık en az 20 milyon TL isterken yanıt gelmedi. G.Saray'dan ayrılan Emre Akbaba, kiralık Emre Kılınç ve Taylan'ın ücretlerinin Kerem'i ikiye katlaması da genç oyuncunun kafasını sözleşmesine takmasına neden oldu.

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