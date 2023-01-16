Yasak kalktı Uğur geliyor

Torreira’nın menajerine olan 18 bin 500 Euro’luk borcu ödeyip transfer yasağını kaldıran sarı-kırmızılılar, deneyimli sol beki açıklamaya hazırlanıyor
G.Saray, ara transferde nokta atışı hamleler yapmak için kolları da sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ilk yarısında kötü performansı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybeden Van Aanholt ile yollarını ayırmak istiyor. Emre Taşdemir ve KazımcanKarataş da sakatlıklar nedeniyle takımıyalnız bırakınca bu bölgeye takviye içinlistedeki isimler tek tek değerlendirildi. Uğur Çiftçi için her konuda anlaşan Aslan, bir anda Torreira'nın menajerinin sebep olduğu transfer yasağı ile karşılaştı. Yönetim, FIFA tarafından koyulan yasak için 18 bin 500 Euro'luk borcu ödedi ve sorunu bitirdi. Sivasspor ile 600bin Euro bonservis karşılığındaanlaşan Galatasaray, 30yaşındaki sol bek Uğur'uhafta içinde resmen kadrosunakatacak.
LEVENT TÜZEMEN
Buruk özgürlüğe kavuşacak! G.SARAY Uğur Çiftçi'yi alarak doğru yaptı. Emre Taşdemir istikrarlı olsaydı, Kazımcan'ın sakatlığı kısa sürseydi Okan hoca yerli sol bek almazdı. Uğur, ligin en tecrübeli sol beki. En son Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazandılar. Dengeli, sol ayağınahakim, pozisyon bilgisi yüksek ve en önemlisigüçlü ortalar yapabiliyor. Uğur yarışta G.Saray'a güç katacak, Okan hocanın yerli oyuncu olarak elini güçlendirecek. Okan hoca, Uğur sayesinde kafasındaki yabancı oyuncuları daha özgürce kullanacaktır. Yani Abdülkerim, Kerem, Barış, Yunus, Berkan ve Uğur'dan oluşan 6 Türk oyuncunun 3'ünü rahatlıkla kullanacak, hücum hattı, seçim konusunda daha fazla özgürlüğe kavuşacak.