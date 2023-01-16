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Giriş Tarihi: 16.1.2023

Yasak kalktı Uğur geliyor

MEHMET ÖZCAN
Yasak kalktı Uğur geliyor

Torreira’nın menajerine olan 18 bin 500 Euro’luk borcu ödeyip transfer yasağını kaldıran sarı-kırmızılılar, deneyimli sol beki açıklamaya hazırlanıyor

G.Saray, ara transferde nokta atışı hamleler yapmak için kolları da sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ilk yarısında kötü performansı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybeden Van Aanholt ile yollarını ayırmak istiyor. Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş da sakatlıklar nedeniyle takımı yalnız bırakınca bu bölgeye takviye için listedeki isimler tek tek değerlendirildi. Uğur Çiftçi için her konuda anlaşan Aslan, bir anda Torreira'nın menajerinin sebep olduğu transfer yasağı ile karşılaştı. Yönetim, FIFA tarafından koyulan yasak için 18 bin 500 Euro'luk borcu ödedi ve sorunu bitirdi. Sivasspor ile 600 bin Euro bonservis karşılığında anlaşan Galatasaray, 30 yaşındaki sol bek Uğur'u hafta içinde resmen kadrosuna katacak.

LEVENT TÜZEMEN
Buruk özgürlüğe kavuşacak!
G.SARAY Uğur Çiftçi'yi alarak doğru yaptı. Emre Taşdemir istikrarlı olsaydı, Kazımcan'ın sakatlığı kısa sürseydi Okan hoca yerli sol bek almazdı. Uğur, ligin en tecrübeli sol beki. En son Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazandılar. Dengeli, sol ayağına hakim, pozisyon bilgisi yüksek ve en önemlisi güçlü ortalar yapabiliyor. Uğur yarışta G.Saray'a güç katacak, Okan hocanın yerli oyuncu olarak elini güçlendirecek. Okan hoca, Uğur sayesinde kafasındaki yabancı oyuncuları daha özgürce kullanacaktır. Yani Abdülkerim, Kerem, Barış, Yunus, Berkan ve Uğur'dan oluşan 6 Türk oyuncunun 3'ünü rahatlıkla kullanacak, hücum hattı, seçim konusunda daha fazla özgürlüğe kavuşacak.

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Yasak kalktı Uğur geliyor
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