Yasak kalktı Uğur geliyor

.Saray, ara transferde nokta atışı hamleler yapmak için kolları da sıvadı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezonun ilk yarısında kötü performansı nedeniyle ilk 11'deki yerini kaybeden Van Aanholt ile yollarını ayırmak istiyor.Uğur Çiftçi için her konuda anlaşan Aslan, bir anda Torreira'nın menajerinin sebep olduğu transfer yasağı ile karşılaştı. Yönetim, FIFA tarafından koyulan yasak için 18 bin 500 Euro'luk borcu ödedi ve sorunu bitirdi.Buruk özgürlüğe kavuşacak!Uğur Çiftçi'yi alarak doğru yaptı. Emre Taşdemir istikrarlı olsaydı, Kazımcan'ın sakatlığı kısa sürseydi Okan hoca yerli sol bek almazdı.En son Sivas'ta Türkiye Kupası'nı kazandılar.Uğur yarışta G.Saray'a güç katacak, Okan hocanın yerli oyuncu olarak elini güçlendirecek. Okan hoca, Uğur sayesinde kafasındaki yabancı oyuncuları daha özgürce kullanacaktır. Yani Abdülkerim, Kerem, Barış, Yunus, Berkan ve Uğur'dan oluşan 6 Türk oyuncunun 3'ünü rahatlıkla kullanacak, hücum hattı, seçim konusunda daha fazla özgürlüğe kavuşacak.