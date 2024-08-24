Yazgan, savcılığa başvurdu

Genel Sekreteri Eray Yazgan, basın sözcüsü olarak konumlandığını söyledi.Kulüpte bazı yöneticilerin, biletlerin satışa çıkmadan karaborsaya yönlendirerek kazanç elde ettiği ve bununla ilgili bir soruşturmanın başlatıldığı iddia edilmişti. Yazgan, soruşturmanın olması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu belirtti. Savcılıktan ise Yazgan'a "UYAP sorgulamasında herhangi bir soruşturma veya ihbar kaydı bulunmadığı tespit edilmiştir" yanıtının geldiği öğrenildi.