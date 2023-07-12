Yenge müjdeyi verdi: İcardi İstanbul’a geliyor

Wanda Nara, Arjantinli golcünün birkaç gün içinde Türkiye’de olacağını açıkladı
Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Mauro İcardi'den güzel haberi, menajerliğini yapan sevgilisi Wanda Nara verdi. Oyuncuyla yıllığı 10 milyon Euro'ya anlaşan, PSG ile de bonservis pazarlıklarını son aşamaya getiren sarı-kırmızılılar, transferi büyük ölçüde noktaladı, Wanda Nara da hasretin biteceğini müjdeledi. Taraftarın 'yengesi', Instagram paylaşımına gelen soru üzerine, "Ben işimi seviyorum. Yapmayadevam edeceğim. Maurito (İcardi)da işini seviyor. Yapmayadevam edecek. Birkaç gün içindeİstanbul'a gidecek. Zaten oradada bir evimiz var" ifadelerini kullandı. Arjantinli çiftin, köpeklerine 'Gala' ismini koyması da sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.