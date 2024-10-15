Yeni 1 numara ocakta geliyor

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un, "Muslera sezon sonunda ülkesine dönecek" sözlerinin ardından değişim için sirenler çaldı. 12 sezon önce Lazio'dan transfer edilen ve G.Saray forması ile 519 mücadeleyi geride bırakan Uruguaylı kalecinin yerine gelecek isim için hazırlıklar çoktan başladı.Yüklü bir bonservis bedeli ödemeyi de çoktan göze alan yönetim, yeni 1 numarası için devre arasında adım atma kararı verdi. Yeni kalecinin istenen seviyede anlaşma sağlanması halinde devre arasında transfer edilerek uyum sürecinin ortadan kaldırılması düşünülüyor.Geçen sezon F.Bahçe'nin kalesini emanet ettiği Livakovic'in uyum sürecini geç atlattığını düşünen G.Saray cephesi, bu hataya düşmeden devre arasında işi bitirmenin peşinde.OKAN Buruk, Roland Sallai'nin milli maçlardaki performansı ile rahat bir nefes aldı.Barış Alper'i dinlendirme kararı alan teknik heyet, Antalya karşısında Sallai'yi deneyecek.