Yeni anlaşma tamam

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Okan Buruk'un da 50. yaş günü kutlandı. Başkan Dursun Özbek daha önce Sabah Spor'un sayfalarına taşıdığı,haberini de resmileştirdi. Özbek, "dedi. Başkan'a teşekkür eden Buruk,16 aydır beraberiz. Çok güzel günler geçirdim. Benim isteğim aynı performansı hep birlikte sürdürmek. Kazandıkça bu performansımız devam edecek zaten" diye konuştu. Tecrübeli teknik adamın ücretininçıkartıldığı öğrenildi.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımı şampiyonluğa götürdüğü süreçte iç sahadaki derbi galibiyetleri ile öne çıkmıştı. 50 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon da Trabzonspor mücadelesi ile büyük maçlardaki etkisine devam ederken Fatih Terim'i yakalamak için de yarın kulübede olacak.yarın da kazanırsa Fatih Terim'in ardından iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ikinci teknik direktör olacak.BU sezon ikisi Süper Lig, biri de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde olmak üzere sadece 3 maçta forma giyen Ziyech'ten Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a sevindirici haber geldi. En son 23 Eylül'deki Başakşehir karşılaşmasında görev alan ve ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 mücadeleyi kaçıran Faslı oyuncu dün takımla çalıştı. Buruk'un görev vermesi halinde oynayabilecek