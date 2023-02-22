Yeni hedef Giannis!

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yeni hamlesini 10 numara mevkiine yapmaya hazırlanıyor. Dinamo Moskova'nın Ermenistan kökenli Rus futbolcusu Arsen Zakharyan'ı,sarı-kırmızılılar, alternatif isimlerden Giannis Konstantelias'a yöneldi. Galatasaraylı idareciler, genç futbolcu için kulübü PAOK'un kapısını çaldı.Yunanistan basınına göre; 6 milyon Euro'luk teklifini ileten sarı-kırmızılılara, Yunan ekibi 15 milyon Euno beklentileri olduğunu iletti. Bunun üzerine Cimbom 19 yaşındaki oyuncu için PAOK ile pazarlıklara başladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Konstantelias, bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 18 karşılaşmada 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.YÜZYILIN felaketinin ardından Galatasaray, deprem bölgesine destek olmak amacıyla turnuva düzenleme kararı aldı.veile organizasyon yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda oynanacak maçların gelirlerini afetzedelere gönderecek.