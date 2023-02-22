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Giriş Tarihi: 22.2.2023

Yeni hedef Giannis!

ÇAĞDAŞ HALICI
Yeni hedef Giannis!

Cimbom, 19 yaşındaki Giannis Konstantelias için PAOK’un kapısını çaldı. 6 milyon Euro bonservis teklifini ileten Aslan, 15 milyon Euro beklentisiyle karşılaştı. Pazarlıklar başladı

Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yeni hamlesini 10 numara mevkiine yapmaya hazırlanıyor. Dinamo Moskova'nın Ermenistan kökenli Rus futbolcusu Arsen Zakharyan'ı, babasının transfere taş koyması nedeniyle rafa kaldıran sarı-kırmızılılar, alternatif isimlerden Giannis Konstantelias'a yöneldi. Galatasaraylı idareciler, genç futbolcu için kulübü PAOK'un kapısını çaldı.

SOL KANATTA DA OYNUYOR
Yunanistan basınına göre; 6 milyon Euro'luk teklifini ileten sarı-kırmızılılara, Yunan ekibi 15 milyon Euno beklentileri olduğunu iletti. Bunun üzerine Cimbom 19 yaşındaki oyuncu için PAOK ile pazarlıklara başladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Konstantelias, bu sezon Yunanistan Süper Ligi'nde 18 karşılaşmada 1 gol atarken 5 de asist kaydetti. 1.78 boyundaki oyuncu, on numaranın yanı sıra sol kanat pozisyonunda da görev yapabiliyor.

DEPREMZEDELER İÇİN YARDIM TURNUVASI
YÜZYILIN felaketinin ardından Galatasaray, deprem bölgesine destek olmak amacıyla turnuva düzenleme kararı aldı. Adana Demirspor, İstanbulspor ve Eyüpspor ile organizasyon yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda oynanacak maçların gelirlerini afetzedelere gönderecek.

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Yeni hedef Giannis!
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