Yeni joker Kutucu

Galatasaray, ara transfer döneminde ilk adımı Ahmed Kutucu ile atarken 24 yaşındaki hücumcu, Konya maçında da oynamaya hazır durumda. Teknik direktör Okan Buruk ise ısrarla istediği yeni oyuncusu için farklı planlar üzerinde duruyor. 51 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'da kenar forvetlerden maksimum skor katkısı alıyor. Portekiz ekibi Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu 11 gol, 7 asistle oynayan Yunus Akgün'le dolduran Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'a da 11 gol, 2 asistle kariyer sezonu yaşatıyor.

AVRUPA'DAN TEKLİF GELİRSE YERİNİ AHMED ALACAK

Yunus ve Barış'a alternatif olarak Eyüpspor'dan transfer edilen Ahmed Kutucu, hocası Okan Buruk'un yeni jokeri olacak. Yunus ve Barış gibi 2000 doğumlu olan Ahmed, 9 gol-7 asistlik performansla kalitesini ispatladı. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen 24 yaşındaki oyuncu, takım içinde Yunus Akgün ve Barış Alper'in dışında Dries Mertens'in alternatifi de olacak. Futbol altyapısını Almanya'da alan genç milli oyuncuya geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper ve Yunus'u sezon sonunda satmak için Ahmed Kutucu'nun göstereceği performansa güveniyor.

İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUKLA BİTER

3.5 yıllık imza atan Ahmed Kutucu, transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini söyledi. "Burası benim çocukluk aşkım" diyen 24 yaşındaki oyuncu şu sözlerle mutluluğunu aktardı: "Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Ben de tabii ki menajerime de ilettim gitmek istediğimi. Allah'a şükür oldu. Çok farklı bir duygu. Çok sabırsızlanıyorum taraftarlarımızın önünde oynamaya. İnşallah güzel olur, inşallah hayırlı olur. Rams Park'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. İnşallah şampiyonlukla da sezonu bitiririz."

ARDA TURAN PARLATTI!

Almanya Gelsenkirchen doğumlu Ahmed, 500 bin Euro'ya Başakşehir'e transfer olduktan sonra bekleneni veremedi ve Sandhausen'de kiralık olarak ter döktü. Çıkışa geçtiği yer ise 12 Temmuz 2023'te 1.3 milyon Euro'ya transfer olduğu Eyüpspor oldu. Arda Turan'ın ekibinde kariyer yükselişi yapan hücumcu, 5.9 milyon Euro'ya G.Saray'ın yolunu tuttu.



Soru: Ahmed Kutucu transferi Galatasaray'a ne katacak? Bu transferi nasıl yorumluyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN

Konya maçında 11'e koyarım

Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu transfer ederek çok doğru bir işe imza attı. Ahmed çok koşan, mücadele eden, oyun içinde asla kaytarmayan, kazanmak adına varını yoğunu ortaya koyan bir isim. En önemli özelliği de isabetli şut atması. Pozisyonuna göre topa ya sert vuruyor ya da kadife gibi bir vuruş sergiliyor. Süper Lig içerisinde bana göre alınabilecek en önemli yerli oyucuydu. Galatasaray'a faydalı olacaktır. Özellikle gol yollarında sadece kendisi ön plana çıkmayıp takım arkadaşlarını da pozisyona sokacaktır. Okan Hoca, üstelik Eyüpspor'da oynayan ve hazır durumda bir futbolcuya sahip oldu. Ahmed Kutucu'nun herhangi bir sakatlık durumu yoksa Okan Buruk'un yerinde olsam Konyaspor maçında ilk 11'de oynatırım.

BÜLENT TİMURLENK

Heyecan verici Türk yetenek

G.Saray, 52 golle ligin en fazla gol atan takımıyken Eyüp'te bu sezon 9 gol, 6 asistle oynayan Ahmed Kutucu ne katkı verebilir, cevap arayalım. Okan Buruk'un takımı ligde 4 maç dışında her 90 dakikada kalesinde gol gördü. Sıkışan maçlarda tabelaya katkı yapacak, bir futbol deyimiyle 'Yeri geldiği zaman tek başına maç alabilecek' bir futbolcu Ahmed Kutucu. Süper Lig'de sezonun ilk yarısında belki de en heyecan verici Türk yetenek. Ters çalımları, dribbling kabiliyeti ve şut kalitesi Kutucu'yu farklı kılıyor. Mertens'in yaşı, Yunus ve Barış'ın alternatifsizliği, rakibi ön tarafta İcardi'den daha fazla yoran ama son vuruşlarda Arjantinli'yi aratan Osimhen'in olduğu kadroda Ahmed Kutucu iş yapar. Geçen sezon bahar aylarında ekstra skor katkısı Ziyech'ten gelmişti. Ahmed Kutucu, golleriyle sezon sonunda 2-3 maçı çözen adam olarak anılır. Galatasaray için çok iyi transfe