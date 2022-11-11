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Giriş Tarihi: 11.11.2022

Yeni maaş için top Kerem’de

MEHMET ÖZCAN
Yeni maaş için top Kerem’de

Dört yıl daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, yılda 8 milyon TL kazanıyor. Yönetim 13 milyon TL’lik bir teklif yaptı; şimdi gözler 20 milyon TL beklentisi olan Kerem’e çevrildi

Victor Nelsson'un sözleşmesinde 300 bin Euro'luk iyileştirme yapan Galatasaray, iç transferde görüşmelerine devam ediyor. 900 bin TL ile takımın en az kazanan ismi Yunus Akgün ve 480 bin Euro ile yabancılar arasında en düşük ücreti alan Sacha Boey ile Dünya Kupası arasında masaya oturacak sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson'dan sonra ikinci imzayı Kerem Aktürkoğlu'na attırmak istiyor. Beşiktaş derbisi öncesinde kulüp tarafından Aslantepe'ye çağrılan Kerem'e yüzde 50'ninin üstünde zam içeren teklif iletildi.

AVRUPALI SCOUTLAR'IN RADARINA
Yıllık 8 milyon TL alan yıldız futbolcuya 13 milyon TL önerildi. Galatasaray'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 20 milyon TL beklentisi olduğu öğrenilen Kerem Aktürkoğlu'ndan cevap bekleniyor. Avrupalı scoutlar'ın yakından takip ettiği 24 yaşındaki milli futbolcu bu sezon inişli-çıkışlı performans sergiledi. 3 gol ve 1 asistle oynayan Kerem, son Beşiktaş derbisinde formasını Barış Alper'e kaptırdı.

DEĞERINE DEĞER KATTI
2020-21 sezonunda Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Gösterdiği performansla birçok devi peşine takan sol kanat oyuncusu, 200 bin Euro olan piyasasını şimdilerde 13 milyon Euro'ya çıkardı. Aslan'ın da en değerli 4. futbolcusu oldu.

BAŞAKŞEHİR'E DERBİ PRİMİ
Beşiktaş galibiyetine verilen 5 milyon TL, Başakşehir maçında da geçerli olacak. Muslera ve Gomis ise kendi paylarının bir kısmını altyapı oyuncularına dağıtacak
MAAŞ ödemelerini aksatan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisine verdiği prim sözünü ise tuttu. Derbi zaferi için 5 milyon TL'ye yakın ödeme yapılan Galatasaraylı futbolcular, Başakşehir maçına da yine primle motive edildi. Sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederse ilk 11'deki futbolcular 260'ar bin TL prim alacak. Takım kaptanı Muslera ve tecrübeli isimlerden Gomis, yönetim tarafından verilen primlerin bir bölümünü A Takım'la idmanlara çıkan altyapı oyuncularına dağıtma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularına bu konuda destek verdi.



OLİVEİRA'DAN 10 KASIM PAYLAŞIMI
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 10 Kasım paylaşımı ile dikkat çekti. Saat 09.05'te yapılan saygı duruşu esnasında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Portekizli futbolcu, "Sayın Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygı. Türkiye için önemli bir liderdi. Mareşal, devrimci devlet adamı, yazar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası" ifadelerini kullandı.

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