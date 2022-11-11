Yeni maaş için top Kerem’de

Victor Nelsson'un sözleşmesinde 300 bin Euro'luk iyileştirme yapan Galatasaray, iç transferde görüşmelerine devam ediyor. 900 bin TL ile takımın en az kazanan ismi Yunus Akgün ve 480 bin Euro ile yabancılar arasında en düşük ücreti alan Sacha Boey ile Dünya Kupası arasında masaya oturacak sarı-kırmızılı yönetim, Nelsson'dan sonra ikinci imzayı Kerem Aktürkoğlu'na attırmak istiyor.Avrupalı scoutlar'ınyakından takip ettiği 24 yaşındakimilli futbolcu bu sezon inişli-çıkışlıperformans sergiledi. 3 golve 1 asistle oynayan Kerem, sonBeşiktaş derbisinde formasınıBarış Alper'e kaptırdı.2020-21 sezonunda Galatasaray'a imza atan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımda değerini katladı. Gösterdiği performansla birçok devi peşine takan sol kanat oyuncusu, 200 bin Euro olan piyasasını şimdilerde 13 milyon Euro'ya çıkardı. Aslan'ın da en değerli 4. futbolcusu oldu.Beşiktaş galibiyetine verilen 5 milyon TL, Başakşehir maçında da geçerli olacak. Muslera ve Gomis ise kendi paylarının bir kısmını altyapı oyuncularına dağıtacakMAAŞ ödemelerini aksatan Galatasaray yönetimi, Beşiktaş derbisine verdiği prim sözünü ise tuttu. Derbi zaferi içinSarı-kırmızılı takım, zorlu rakibini mağlup ederse ilk 11'deki futbolcularprim alacak. Takım kaptanı Muslera ve tecrübeli isimlerden Gomis, yönetim tarafından verilen primlerin bir bölümünü A Takım'la idmanlara çıkan altyapı oyuncularına dağıtma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncularına bu konuda destek verdi.Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira kişisel sosyal medya hesabından yaptığı 10 Kasım paylaşımı ile dikkat çekti. Saat 09.05'te yapılan saygı duruşu esnasında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Portekizli futbolcu, "Sayın Mustafa Kemal Atatürk'e gösterilen saygı. Türkiye için önemli bir liderdi. Mareşal, devrimci devlet adamı, yazar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu babası" ifadelerini kullandı.