Yeni Mertens Rafa Silva!

Şampiyon tamamladığı sezonun ardından yeni döneme daha da güçlü girmek için kolları sıvayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.Benfica ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki oyuncu ile temas kuruldu. Yönetimin, ilk görüşmede 3 yıllık kontrat düşündüklerini ve 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücreti karşılamaya hazır olduklarını bildirdiği öğrenildi.Forvet arkasında oynayan ve Benfica'dan ayrıldıktan sonra Katar, Suudi Arabistan gibi kulüplerin talip olduğu konuşulan tecrübeli oyuncunun Avrupa'da kalmaktan yana olduğu ifade edildi.Teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği Portekizli yıldızın, Avrupa'nın önemli takımlarının da radarında olduğu biliniyor.Benfica'da son yılında 37 gole (22 gol-15 asist) doğrudan katkı yapan Rafa Silva, kariyerinin en iyi sezonuna imza atmayı başardı.Bu sezon Portekiz Ligi, Portekiz Kupası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Portekiz Süper Kupası ve Portekiz Lig Kupası olmak üzere tüm kulvarlarda skora en az 1 kez etkide bulundu.Geçtiğimiz sezon hiç sakatlık yaşamazken 56 maçın 52'sinde sahada yer aldı, sadece 4'ünde yoktu.Asıl yeri 10 numara olan 31 yaşındaki futbolcu, zaman zaman sol kanat ve santrforda da forma giydi.Tecrübeli futbolcu, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez tarafından Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 aday kadrosuna çağırılmadı.