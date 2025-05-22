Yenikapı için geri sayım

G.SARAY Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da yapacakları şampiyonluk kutlamasına tüm taraftarları davet etti.sezon RAMS Park'ta verdiği konser beğenilen Edis'ten aynı şovu Yenikapı'da tekrarlaması istendi.gönül veren ünlü şarkıcıve Mertens ailesi ile yakın arkadaş olande kutlamalara sahne şovu için davet edildi.25. şampiyonluğu için marş hazırlayan5. yıldıza özel şarkısını ilk kez Yenikapı'da taraftarlara seslendirecek.Sentar şarkısının sahibi'ya teklif götürüldü ve vereceği cevap bekleniyor.kurulacak GS Store çadırında 5 yıldızlı ürünler satılacak.katılım ücretsiz olacak ancak Galatasaray aplikasyonu yüklü sarı-kırmızılı taraftarlara özel kampanyalarla ek gelir sağlanacak.şampiyon yapmış eski teknik adam ve unutulmaz futbolcular da bu şölene davet edildi.